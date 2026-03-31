Incendio nella notte al campo sportivo Garbaglia: distrutto il bar del Fiumicino Calcio

Rogo alle 3.30 a Isola Sacra, si indaga sul dolo: trovata benzina e ripresa una persona dalle telecamere

di Fernanda De Nitto

Fiamme nella notte al campo sportivo Garbaglia, di Isola Sacra, dove un rogo ha interessato lo spazio bar e ristoro del Fiumicino Calcio, il quale è andato praticamente distrutto dalle fiamme, insieme ad una parte degli uffici di direzione.

Nonostante il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati in loco con le squadre 13/A e AB/13 del distaccamento cittadino di Roma Ostia, le fiamme hanno coinvolto tutta l’area destinata allo svago, la quale consta di una struttura prevalentemente in legno con allestimenti idonei ed attrezzature per la fornitura di servizi di ristorazione.

Da quanto si apprende le fiamme sono divampate verso le ore 3.30. In loco, a seguito delle opportune verifiche dei responsabili delle indagini insieme ai titolari della struttura, è stata riscontrata la presenza di una tanica di benzina e la rottura di un vetro esterno. Le telecamere presenti all’interno del campo sportivo hanno registrato la presenza di una persona che ha agito versando liquido infiammabile proprio all’interno delle aree destinate al ristoro.

Nel rogo sono andate distrutte tutte le attrezzature e gli arredi presenti all’interno dei locali, nonché tutti i materiali di allestimento, comprese forniture, alimenti e bevande.

Le forze dell’ordine stanno procedendo con le successive indagini al fine di fare chiarezza su quanto accaduto presso una struttura che si dimostra essere un luogo importante per tantissimi giovani del territorio e per la promozione dello sport.

Notizia in aggiornamento