Fiumicino celebra 34 anni di autonomia: il 16 aprile la cerimonia ufficiale

Il sindaco Mario Baccini invita la cittadinanza in Aula Consiliare: “Premi agli atleti e omaggio alla storia del Comune”

Oggi 4 Aprile il Comune di Fiumicino celebra un traguardo importante: 34 anni dalla sua istituzione come Comune autonomo, avvenuta nel 1992 con la separazione amministrativa da Roma. Un momento storico che ha segnato l’inizio di un percorso di crescita, identità e sviluppo per tutto il territorio.

“In questi anni, Fiumicino si è affermata come una realtà dinamica, capace di valorizzare le proprie risorse, dal patrimonio naturale alla vocazione turistica e marittima, fino al ruolo strategico rappresentato dall’aeroporto internazionale. Un Comune che ha saputo costruire una propria identità forte, basata su tradizioni e innovazione – dichiara il Sindaco, Mario Baccini – Per celebrare l’ anniversario della nostra Città, il prossimo 16 aprile, presso l’Aula Consiliare del Comune, si terrà una cerimonia istituzionale alla quale invito tutta la cittadinanza.”

“Durante la cerimonia verranno consegnati riconoscimenti per meriti sportivi agli atleti del territorio che si sono distinti per impegno e risultati, portando alto il nome di Fiumicino sui più importanti podi nazionali e internazionali. Un’occasione per celebrare insieme la storia, i traguardi raggiunti e guardare con fiducia al futuro del nostro Territorio. Auguri Fiumicino”conclude il Primo Cittadino.