Fede e tradizione: la Via Crucis emoziona Torrimpietra

Il borgo si trasforma in un grande teatro a cielo aperto: figuranti, scenografie e devozione per le festività pasquali

di Fernanda De Nitto

Come da tradizione per le festività pasquali la Pro Loco di Torre in Pietra ha organizzato la sesta edizione della “Via Crucis” che attraverso un centinaio di figuranti ha ripercorso le scene più emblematiche della vita e della passione di Gesù.

Quest’anno la Pro Loco, con il suo Presidente Giancarlo Piccini, insieme alla Vice Presidente Teresa Vaccari, congiuntamente con tutti gli organizzatori hanno deciso di dare un connotazione innovativa all’evento, molto partecipato e sentito tra la popolazione locale, portando le varie scene ed allestimenti tra le vie del borgo cittadino, permettendo alla popolazione di interagire con gli attori ed i figuranti.

Presenti all’evento il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, insieme ai consiglieri Federica Cerulli ed Ezio Di Genesio Pagliuca e al Parroco della Chiesa di Sant’Antonio Abate Don Ivan Leto; a coordinare il passaggio della Via Crucis la Polizia Locale di Fiumicino, le forze dell’ordine territoriali insieme all’AVVFC Protezione Civile Fiumicino che hanno assistito la Pro Loco per tutti gli aspetti di sicurezza e gestione del percorso cittadino.

Tra i figuranti molti soci e volontari dell’organizzazione di Torre in Pietra ai quali si sono aggiunti, tra i protagonisti delle varie ambientazioni, amici e soci della Pro Loco di Testa di Lepre che hanno impersonato alcuni delle figure più emblematiche della passione di Cristo, da Erode a Ponzio Pilato.

La rappresentazione, coordinata egregiamente dalla regista Antonella Stabile e dal team di Alberto Biagioli per gli aspetti tecnici audio e video, si è snodata dalla vie cittadine tra Via della Bonifica di Torrimpietra, Via Ottaviano Petrucci, Via Vincenzo Salviucci, Piazza dei Tipografi e Via Francesco Marcolin, arrivando anche all’interno degli spazi della Corte di Arenaro.

Suggestive e commoventi le rappresentazioni delle varie stazioni della passione di Cristo, con scenografie e costumi a tutti gli effetti veritieri ed autentici dell’antica Roma. Il numeroso pubblico presente ha partecipato al calvario di Cristo, con commozione e devozione, fino alla crocifissione e alla deposizione al sepolcro.

“La sesta edizione della Via Crucis a Torrimpietra, dedicata al cammino della croce, è stata un evento emozionante e ricco di storia, realizzato grazie al grande impegno della Pro Loco di Torre in Pietra, dei volontari, del parroco Don Ivan Leto e di tutti i partecipanti, che hanno reso questo momento di riflessione e fede particolarmente suggestivo – ha evidenziato il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini – Un appuntamento che si inserisce perfettamente nel contesto dei festeggiamenti per il centenario della Bonifica di Torrimpietra a opera del Senatore Luigi Albertini”.

“Grande partecipazione per un evento che ogni anno si rinnova e cresce nella sua intensa spiritualità – ha sottolineato il consigliere comunale Ezio Di Genesio Pagliuca – Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari della Pro Loco di Torre in Pietra e ai promotori di uno degli appuntamenti più simbolici e partecipati delle festività pasquali nella città di Fiumicino. Una rappresentazione davvero unica e commovente per la veridicità con la quale è stata raccontata la vita e la passione di Gesù in tutta la sua sofferenza”.