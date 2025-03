Demanio abitativo: dopo il tavolo di confronto con il Comune, le Associazioni ancora in attesa di essere convocate

“I cittadini sono pronti ad attivare future azioni volte al raggiungimento dell’obiettivo”

“È passato ormai più di un mese e mezzo da quando, l’8 gennaio scorso, come Associazioni interessate al tema delle concessioni demaniali ad uso abitativo-residenziale, abbiamo depositato al Tavolo di confronto con l’Amministrazione comunale, voluto fin dal 18 novembre 2024 dal sindaco Mario Baccini, che abbiamo molto apprezzato, un documento nel quale sono stati formalizzati, con approfondite e articolate argomentazioni, una serie di dubbi sul metodo e sul merito del contenuto della Deliberazione di Giunta n.172 del 15 novembre 2024, documento sul quale gli Uffici si erano riservati di fare un approfondimento, anche perché all’incontro non era presente alcuna professionalità giuridico-amministrativa” lo dichiarano i rappresentanti dell’Associazione Villaggio dei pescatori di Fregene; Associazione Amici del Litorale Passoscuro; Comitato Villaggio Mammolo e Associazione Autonomia da Fiumicino.

“Ad oggi non abbiamo ancora ricevuto una nuova convocazione – rimarcano – ma vogliamo sperare che questo ritardo sia dovuto al fatto che la memoria depositata abbia indotto l’Amministrazione a operare qualche valutazione costruttiva, anche perché, attraverso comunicazioni informali, ci è stata preannunciata la predisposizione da parte degli Uffici del Comune di un documento da sottoporci nella prossima riunione”.

“Aspettiamo quindi con fiducia, ma non senza impazienza, la convocazione promessa, anche perché il silenzio degli Uffici tecnico-amministrativi, se perdurante, sarebbe un segnale in contraddizione con l’obiettivo politico dichiarato nella delibera di Giunta n.172/2024, che resta quello di risolvere la questione senza penalizzare coloro che il provvedimento stesso qualifica come ‘occupanti incolpevoli’, e con la volontà manifestata dai vertici politici di dare ascolto alle argomentazioni delle Associazioni” concludono le Associazioni