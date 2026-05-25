David Korebrits è arrivato a Palidoro dopo 2mila chilometri di speranza

Conclusa la corsa solidale partita dall’Olanda. Ad accoglierlo a Casa Ronald il presidente del Consiglio comunale, Roberto Severini

di Dario Nottola

Dopo oltre 2000 chilometri percorsi, si è conclusa a Casa Ronald a Palidoro, l’impresa di David Korebrits, protagonista di uno straordinario viaggio solidale dall’Olanda attraverso l’Europa.

David, ex ospite della Ronald McDonald House di Leiden, insieme alla sua famiglia durante il ricovero del fratellino, ha intrapreso il 28 marzo scorso una corsa di oltre 2.000 chilometri con partenza proprio dalla sede di Leiden fino alla Casa Ronald McDonald di Palidoro, percorrendo mediamente 33 chilometri al giorno per circa due mesi, attraversando sette nazioni e 400 tra villaggi e città. Tra gli obiettivi raccogliere fondi, circa 50 mila euro, per la sede di Leiden.

La sua motivazione è profondamente personale. Il fratello minore di David, Levi, si ammalò gravemente da bambino a causa di una carenza di globuli rossi. Gli fu diagnosticata l’anemia di Diamond-Blackfan. Un trapianto di midollo osseo avrebbe potuto aiutare Levi, e David si rivelò un donatore perfettamente compatibile. Prima del trapianto, Levi si sottopose a chemioterapia per sopprimere il suo sistema immunitario. Trascorse due mesi in ospedale.

L’iniziativa quindi ha rappresentato un importante messaggio di solidarietà, vicinanza e sostegno alle famiglie che affrontano momenti difficili legati alla malattia dei propri figli; un gesto per valorizzare il ruolo delle strutture di accoglienza Ronald McDonald presenti in tutta Europa.

“La presenza della Casa Ronald accanto al Bambino Gesù rappresenta infatti un presidio umano fondamentale e sociale di grande valore per centinaia di famiglie provenienti da tutta Italia e dall’estero, impegnate ogni giorno ad affrontare percorsi di cura spesso lunghi e complessi, costrette a stare lontane da casa durante il percorso di cura dei propri figli. Quella di David è una storia di forza, gratitudine e speranza: attraverso questo viaggio ha voluto trasformare un’esperienza personale in un messaggio positivo di vicinanza alle famiglie e ai bambini che vivono situazioni delicate”, ha dichiarato il sindaco Mario Baccini.

“Come delegato dal Sindaco Mario Baccini, ho accolto presso Casa Ronald Palidoro, l’arrivo di David Korebrits un ex ospite della Ronald McDonald House di Leiden – ha detto il presidente del Consiglio comunale Roberto Severini – Lui e suoi genitori hanno vissuto per 2 mesi nella Ronald McDonald House quando il suo fratellino era in ospedale. Ha iniziato il 28 marzo 2026 un viaggio di corsa di oltre 2.000 km: dalla Ronald McDonald House di Leiden alla Casa Ronald McDonald di Palidoro, percorrendo in media 33 km al giorno per due mesi. Insieme a me, ad accoglierlo, i suoi amici ed il personale di casa Ronald”.