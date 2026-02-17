Addio ad Anco Marzio, il lupo simbolo del litorale romano

La sua morte, avvenuta in uno scontro territoriale tra lupi, chiude un capitolo importante per la fauna selvatica romana

Era il simbolo dei lupi monitorati nelle zone del litorale romano: è morto “Anco Marzio” detto anche “Anco”. Grande il rammarico dell’Oasi Lipu di Castel di Guido che, dalla sua pagina social, ne ha dato notizia nel pomeriggio.

Dal 2022 è stato il maschio riproduttore del branco di Castel di Guido, diventando il lupo più longevo tra quelli seguiti, con il GPS, negli ultimi anni. In quattro stagioni riproduttive, dal 2022 al 2025, è stato padre di ben 4 cucciolate, contribuendo più di ogni altro individuo alla stabilizzazione della presenza del lupo nelle aree intorno a Roma.

“Anco entra di diritto nella storia dei lupi di Roma anche per un altro primato: è stato il primo lupo dotato di radiocollare nell’area romana – sottolinea l’Oasi LIPU – Nell’ambito del progetto Life Wild Wolf, gli è stato applicato un collare GPS attivo per due anni, dal febbraio 2024 al gennaio 2026, permettendoci di raccogliere dati preziosi sui movimenti, l’uso dello spazio e le dinamiche territoriali in un contesto fortemente antropizzato. Nei giorni scorsi Anco è stato rinvenuto morto“.

“L’analisi della carcassa indica che la morte – fanno sapere – è avvenuta a seguito di uno scontro con altri lupi, in un’area periferica del territorio del suo branco. È inevitabile affezionarsi ad animali che, come Anco, scrivono le storie che studiamo ogni giorno. Ma siamo anche consapevoli che la sua vicenda si è conclusa senza la mano dell’uomo, nel pieno delle dinamiche selvatiche che raccontiamo e difendiamo”.

“Nelle prossime settimane intensificheremo il monitoraggio per comprendere quali saranno le nuove dinamiche della famiglia, ora orfana del suo individuo riproduttore. La storia di Anco finisce qui. L’eredità che lascia sul territorio, invece, continua“ conclude l’Oasi LIPU di Castel di Guido.

(Anco in una delle sue prime apparizioni nella primavera 2022. Foto Archivio Oasi Lipu Castel di Guido)