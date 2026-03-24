Team Rocchi, quando il Muay Thai è un esempio di vita

Per la rubrica “Voci e volti della città”, il racconto dell’A.S.D. Team Rocchi tra formazione, valori e successi nel Muay Thai

di Fernanda De Nitto

La rubrica Voci e volti della città questa settimana si è dedicata all’A.S.D. Team Rocchi, l’Associazione Sportiva che da anni promuove le arti marziali, in particolare il Muay Thai, quale stile di vita per la crescita dei giovani nella meditazione e nelle regole di un combattimento che ha origini antichissime, derivanti dalla lotta thailandese.

Fondatore dell’organizzazione sportiva è il maestro Enrico Rocchi che a Fiumicino è ormai un punto di riferimento per tantissime ragazze e ragazzi del territorio che trovano nella Muay Thai il loro obiettivo nella vita, impegnandosi al massimo con lodevoli ed importanti risultati in termini di vittorie e di successi internazionali.

Rocchi, recentemente nominato “Fiduciario delle attività sportive del Comune di Fiumicino” da parte del Comitato Regionale Lazio del “Coni”, annovera nel suo curriculum sportivo istituzionale la qualifica di tecnico federale di 2° livello SNAQ riconosciuto CONI, specializzato in Muay Thai e Kickboxing, il titolo di dirigente sportivo con esperienza nella formazione tecnica e nell’organizzazione di eventi federali e l’incarico di direttore tecnico e coordinatore laziale per il settore.

A questo punto cosa rappresenta la Muay Thai per Enrico Rocchi?

La Muay Thai è per me una ragione di vita, uno sport che mi ha sempre affascinato, già da bambino, che garantisce una preparazione atletica e mentale completa, il quale si coniuga con la tradizione antica e i valori fondati sulla lealtà e sul rispetto di sé stessi e dell’avversario. La più grande soddisfazione e motivo di orgoglio sono i miei allievi, ragazze e ragazzi, che negli anni hanno conseguito titoli italiani, europei, Wako Pro, titoli internazionali WMC Muay Thai e medaglie IFMA.

Da oltre dieci anni il Team Rocchi Muay Thai è promotore di un evento sportivo internazionale dedicato proprio alle arti marziali che per Fiumicino è divenuto un appuntamento importante ed atteso. Di cosa si tratta?

Ogni anno organizziamo un evento dedicato agli sport da combattimento, denominato “Top Level Fighters – Muay Thai e Kickboxing”. Durante un intero pomeriggio, fino a tarda serata, si può assistere alle performance di alcuni tra i migliori atleti del panorama internazionale. Infatti, molto spesso si sono organizzati incontri di muay thai, kickboxing olimpica, oltre che Prestige Fight Internazionali, con eventuali assegnazioni di titoli italiani WMC (World Muay Thai Council). L’evento sportivo è, infatti, sempre organizzato in collaborazione con la Federkombat FSN, Federazione Sportiva Nazionale del Coni. La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere, in particolare, i giovani atleti del territorio mediante il linguaggio dello sport, con una prima serie di incontri dedicati alle esibizioni e gare di ragazzi, dai dieci ai quindici anni, per poi passare agli agonisti divisi per le categorie giovanili, junior e senior. Il clou della serata prevede incontri di livello internazionale con atleti provenienti anche da diversi paesi europei. La nostra iniziativa ha coinvolto, negli anni, centinaia di giovani del territorio uniti dal comune obiettivo di mettere al centro i valori tipici della tradizione sportiva italiana come il rispetto, la disciplina, il sacrificio e la lealtà.

Recentemente si sono tenuti a Riccione i campionati assoluti 2026 nei quali le ragazze e i ragazzi del Team Rocchi Muay Thai hanno portato a casa degli importanti risultati, con successi e prestazioni di alto livello sia nel settore juniores sia in quello cadetti e senior.

La squadra fiumicinese si conferma come punto di riferimento per le arti marziali nel panorama nazionale. Grandi protagoniste dell’evento sono state le ragazze, in particolare Nicole Ragusa, confermata campionessa italiana nei 54 kg juniores, rimanendo imbattuta in Italia; Beatrice Tosti, campionessa italiana juniores nei 63,5 kg, vincente in un match particolarmente combattuto; per la categoria senior Sofia Territo perde ai punti al termine di un match molto equilibrato, nel quale ha lottato dopo una settimana di stop dovuto all’influenza. Altre allieve, tra cui Gaia Alussi, per il settore cadetti, ha vinto la finale conquistando il titolo italiano.

Le ragazze di Fiumicino, di età compresa tra i quindici e i diciotto anni, insieme a Iris Ragusa, già vincitrice nei precedenti assoluti, durante gli allenamenti quotidiani di circa due ore in palestra hanno raccontato di come il Muay Thai le renda felici, donando loro una sensazione di libertà e, soprattutto, di sicurezza mai avute prima.

La palestra di Via Aldo Quarantotti è una fucina di talenti dove si vive veramente in un contesto di unione e fratellanza, ma anche di serio impegno e sacrificio. Lo stesso che ha permesso ad altri giovani di trionfare nei campionati assoluti.

Chi sono gli altri vincitori di Rimini?

“Nei campionati assoluti hanno poi trionfato sempre per il Team Rocchi: Matteo Trimarchi, autore di una cavalcata incredibile, con vittoria per Ko nei quarti di finale, dominio nella semifinale con due conteggi inflitti all’avversario e una finale interrotta a causa di un gomito girato d’incontro, che ha chiuso il match. Buona prova anche per Nicolò Scultarelli che in prima serie ha affrontato, in un match equilibrato, uno degli avversari più quotati perdendo ai punti, dimostrando però tutto il suo valore di atleta e combattente. Per il settore cadetti, nonostante l’ingresso nella categoria tredici anni, i nostri ragazzi hanno affrontato avversari anche di quindici, dimostrando grande carattere. A conquistare titoli italiani nelle rispettive categorie: Francesco Corazzi, Lorenzo Orafo, Matteo Brignone e Alessio Bacchiega”. – ha affermato Enrico Rocchi.

L’evento dimostra quanto l’ASD Team Rocchi, il suo maestro e tutto lo staff, si impegnino quotidianamente nella valorizzazione dello sport quale risorsa fondamentale, soprattutto per le giovani generazioni, ed esempio di dedizione e rispetto per questo antico e nobile sport, divenuto già da tempo pratica olimpica.