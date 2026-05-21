Spiagge più pulite e protette: riparte il progetto “LIFE ALEXANDRO”

Appuntamento domani a Palidoro per un intervento di pulizia ambientale e per promuovere il rispetto degli ecosistemi costieri

di Dario Nottola

Nuova iniziativa di salvaguardia ambientale sul nostro territorio. Ritornano le attività sulle spiagge del Lazio per il progetto “LIFE ALEXANDRO”.

Il prossimo appuntamento sarà domani, venerdì 22 maggio, dalle 10 alle 12.30, sulla spiaggia di Palidoro per ripulirla dai rifiuti.

“Ma anche per sensibilizzare maggiormente chi frequenta gli arenili e far capire che la spiaggia non è un cumulo di materiale inerte ma un ecosistema ricco di vita, un ambiente di transizione fragile e prezioso e per questo da salvaguardare”, sottolineano i promotori