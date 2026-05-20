Sicurezza stradale, al via il progetto nelle scuole del territorio

Gli incontri coinvolgeranno gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Prenderà il via nei prossimi giorni, presso l’Istituto Comprensivo G.B. Grassi, il progetto “La Buona Strada della Sicurezza“, iniziativa promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicata all’educazione stradale e alla formazione dei giovani sui temi della sicurezza e della responsabilità civica.

Gli incontri coinvolgeranno gli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado nelle giornate del 19, 21 e 26 maggio 2026, attraverso attività formative e laboratori dedicati alla conoscenza delle regole della strada, alla prevenzione dei rischi e allo sviluppo di comportamenti responsabili. Alle ore 10 del 21 sarà presente il Sindaco Mario Baccini per i saluti istituzionali.

Il progetto, presentato dall’Associazione Nazionale Autieri d’Italia (ANAI), è stato accolto dall’Amministrazione comunale, che ha deciso di promuoverlo e portarlo nelle scuole del territorio grazie alla collaborazione di una rete di operatori tecnici volontari qualificati dell’associazione.

“La Buona Strada della Sicurezza” si sviluppa attraverso tre moduli didattici dedicati alla conoscenza di sé, dell’ambiente e delle relazioni con gli altri, utilizzando strumenti educativi come racconti, mappe creative e questionari interattivi. Un percorso formativo che punta alla costruzione di una cultura della sicurezza fondata sul rispetto della vita, della persona e della collettività.