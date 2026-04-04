Fiumicino celebra 34 anni di autonomia

Cerimonie e corone d’alloro in memoria dei bonificatori: la città rende omaggio alle sue radici e ai protagonisti della sua crescita

di Fernanda De Nitto

Oggi la Città di Fiumicino è in festa per il 34° anniversario della fondazione del Comune, il quale ottenne l’autonomia amministrativa da Roma Capitale a seguito di un referendum consultivo popolare, svoltosi proprio il 4 aprile del 1992.

Al fine di celebrare l’importante evento istituzionale l’Amministrazione Comunale ha deposto due corone di alloro con l’obiettivo di rendere omaggio ai bonificatori che per primi hanno apportato un importante contributo alla nascita e alla crescita del territorio.

La prima deposizione si è tenuta presso il monumento dedicato ai bonificatori, presente in Piazza di Maccarese, dove il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha presieduto la cerimonia ufficiale di commemorazione, che ha previsto, altresì, la benedizione da parte di Don Massimiliano Claro, parroco della chiesa di San Giorgio.

A seguire l’Assessore al Bilancio, Vincenzo D’Intino, ha deposto una corona di alloro commemorativa ai piedi del monumento dedicato ai bonificatori di Isola Sacra, presso l’area esterna del museo della civiltà contadina, sede dell’Associazione Culturale Agro di Isola Sacra, in Via Redipuglia. Insieme all’Assessore D’Intino erano presenti alla commemorazione i consiglieri comunali Patrizia Fata, Federica Cerulli ed Ezio Di Genesio Pagliuca, oltre che autorità civili, militari e religiose. Ad impartire la benedizione della corona il Parroco della chiesa Santa Maria della Divina Provvidenza, Padre Enrico Spano.

L’Assessore D’Intino nel suo discorso commemorativo ha voluto ricordare la figura di Vittorio Petricca, storico isolano Presidente dell’Associazione Agro Isola Sacra.

“Anch’io sono figlio e nipote di coloro che hanno contribuito, con sacrificio, alla bonifica della nostra Città rendendola prospera di grandi valori – ha dichiarato l’Assessore Vincenzo D’Intino – occorre sempre ricordare quelli che erano i legami umani tra le famiglie di Fiumicino e di Isola Sacra, in particolare. Forse dovremmo riscoprire, proprio in questi tempi moderni, ciò che tali valori hanno sempre rappresentato. Vittorio Petricca era un esempio di tutto ciò, un caro amico della mia famiglia, esempio di padre e marito, un grande lavoratore che ha dato molta prosperità a questa terra. Ho un profondo e commosso ricordo di Vittorio che ha proseguito la sua opera presso l’Associazione Agro di Isola Sacra, affinchè il ricordo della cultura del territorio potesse essere conservata e fatta conoscere alle nuove generazioni” ha concluso l’Assessore