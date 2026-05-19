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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 19 Maggio 2026

Amici 2026, Lorenzo Salvetti a Parco Leonardo per il firmacopie di “Stupida Vita”

Il vincitore del talent di Maria De Filippi domenica 24 maggio al The Wow Side: unico evento nel Centro Italia

 

di Dario Nottola

 

 

Domenica 24 maggio arriva al The Wow Side, a Parco Leonardo, il cantante Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 2026. L’appuntamento è fissato alle 17:30 per un esclusivo firmacopie dove presenterà il suo nuovo EP, “Stupida Vita”. Sarà l’unico evento del cantante in tutto il Centro Italia.

 

Lorenzo Salvetti ha vinto proprio sabato scorso la venticinquesima edizione del talent show di Maria De Filippi. In finalissima, dopo aver avuto la meglio sulla collega Elena, ha battuto il ballerino Alessio.

 

Diciottenne di Verona, Lorenzo è un cantante, cantautore e polistrumentista e si era già fatto notare nel 2024 come concorrente di X Factor, arrivando in finale. Nel talent di Canale 5 era nella squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Durante la semifinale ha conquistato il Premio Spotify Singles. Nel corso del programma ha pubblicato tre inediti: “Stupida Vita”, “Prima di te e dopo” e “Dimmelo tu”.

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Lorenzo Salvetti The Wow Side
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