ASD Equestre Kappa, i cavalli protagonisti tra sport e successi

Una realtà d’eccellenza a Fiumicino dove sport, cura del cavallo e attività agonistica si incontrano

di Fernanda De Nitto

Questa settimana la rubrica Voci e Volti della Città si è dedicata a una realtà sportiva originale ed importante che è quella dell’equitazione, andando a visitare l’ASD Equestre Kappa, presente con la sua struttura a Fiumicino, in via Portuense, la quale negli anni è divenuta un punto di riferimento per gli amanti del cavallo.

A parlarci dell’Associazione e delle attività promosse all’interno della struttura e del centro ippico, il presidente e direttore sportivo dell’A.S. Equestre Kappa, Stefano Bellantonio, il quale vanta una pluriennale esperienza agonistica condotta in prima persona sui campi ostacoli d’Italia e d’Europa, con svariate vittorie, che gli hanno permesso di esercitare con successo l’insegnamento dell’equitazione.

Il centro equestre è una struttura molto ordinata dove il numeroso staff, composto da lavoratori ed istruttori, si occupa quotidianamente e costantemente di tutti i cavalli presenti e delle diverse attività promosse dall’Associazione.

Come ci si avvicina al mondo dell’equitazione?

Le attività proposte all’interno della struttura si rivolgono a qualsiasi fascia d’età, a partire dai quattro anni in su. Ovviamente i corsi proposti agli interessati sono diversificati tra la parte ricreativa, di conoscenza del mondo dell’equitazione e del cavallo, e quella agonistica, destinata alla formazione sportiva e alle competizioni. Nel nostro centro ippico ci si forma per la monta inglese, riconosciuta dal CONI e più praticata in Europa, la quale prevede una postura specifica del cavaliere e le briglie devono essere tenute con entrambe le mani. Le tre andature tipiche di questa tipologia di monta sono il passo, il trotto e il galoppo.

Partendo dai più piccoli, che tipo di attività sono promosse per avvicinare i bambini al cavallo?

Per i bimbi più piccoli che si avvicinano per la prima volta alla nostra struttura è proposta un’attività di pony club, creata con l’obiettivo di far conoscere l’entusiasmante mondo dell’equitazione. I nostri dodici ponies sono appositamente addestrati per questo scopo e, con la presenza di istruttori qualificati FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, offriamo un sicuro e sereno avvicinamento all’equitazione, in grado di coinvolgere e fare emergere le attitudini dei più piccoli a tale sport. Con il tempo rendiamo i bimbi responsabili dei loro piccoli pony insegnando loro tutte le pratiche necessarie per la cura e la pulizia del cavallo, facendoli appassionare e soprattutto divertire. Con gli stessi obiettivi, stiamo promuovendo, anche per la prossima stagione, i campi estivi con attività specifiche ludiche e di formazione sportiva all’aria aperta. Le attività, molto partecipate e richieste dalle famiglie, sono accreditate presso il portale Sport e Salute, con agevolazioni sulle rette e convenzioni con le aziende.

Quali sono, invece, le attività proposte a ragazzi ed adulti?

Per i più grandi proponiamo corsi di equitazione, sempre tenuti da insegnanti professionisti federati FISE, rivolti sia a chi intende praticare a livello amatoriale sia a chi desidera ricevere una preparazione agonistico-sportiva. Caratteristica della nostra struttura è che si può usufruire del maneggio coperto e del campo esterno illuminato durante tutto l’anno. Le lezioni prevedono tutte le fasi di cura del cavallo, dalla pulizia al sellaggio, proprio per consentire di entrare in vera simbiosi con l’animale. I cavalli dell’Associazione destinati ai corsi scuola sono dieci, poi ovviamente la struttura ospita gli equini di diversi appassionati e professionisti. Circa sessanta nostri agonisti partecipano settimanalmente ad eventi e competizioni promosse e riconosciute dal CONI, dalla FISE e dall’ASI, Associazioni Sportive Sociali Italiane, portando a casa degli ottimi successi in termini di piazzamenti e vittorie. Anche presso la nostra struttura organizziamo diversi eventi di rilievo che attraggono un numeroso pubblico di interessati e curiosi, provenienti da Fiumicino e dalle zone limitrofe dell’hinterland romano.

Tutti i cavalli presenti all’interno della struttura, avviata nel 1998, sono curati e assistiti in maniera minuziosa e soprattutto affettuosa, per un animale che, nella sua maestosità ed imponenza, è estremamente intelligente e sensibile. Quando un cavallo raggiunge l’età adulta e non può più gareggiare o allenarsi, come viene gestito dalla vostra associazione?

Una delle attività principali presenti all’interno della struttura è proprio la pensione per cavalli, gestita da personale specializzato amante degli equini. Gli ambienti dove sono collocati a riposo vengono mantenuti rigorosamente puliti ed ordinati, nello spirito di amore e rispetto per i nostri amici e i loro proprietari. Tali cavalli possono godere di uno spazio riservato all’aria aperta e degli ambienti chiusi dove trovare riparo.

L’A.S.D. Equestre Kappa è ormai una realtà radicata sul territorio, che si contende il primo posto nella top ten dei migliori centri equestri del centro sud Italia, con oltre trecento soci, di cui la maggioranza è distribuita tra Fiumicino e Roma, dove sono presenti circa cento cavalli, in un ambiente dove si respira un’aria di pace e serenità tra allenamenti e momenti di svago, in un’oasi di verde e tranquillità, dove il cavallo è il principale protagonista.