Al via la raccolta a domicilio degli sfalci nel Comune di Fiumicino

Dal 1 aprile servizio settimanale con calendario fisso: potature su prenotazione, nuove regole per il conferimento dei rifiuti verdi

A partire dal 1 aprile 2026, sarà attivo il servizio di raccolta a domicilio di sfalci, pensato per supportare i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti verdi. A differenza delle prime informazioni fornite dall’azienda impegnata nel servizio di igiene urbana nel Comune di Fiumicino, che prevedevano un servizio esclusivamente a chiamata sia per sfalci che per potature, l’Amministrazione comunale ha ritenuto più opportuno gestire il ritiro a domicilio per gli sfalci, secondo una calendarizzazione prestabilita che copra tutto il territorio comunale, per agevolare i cittadini nello smaltimento degli sfalci, molto più frequenti delle potature che invece saranno ritirate su prenotazione.

Il servizio di raccolta degli sfalci e fogliame sarà effettuato congiuntamente al servizio di ritiro della frazione organica, seguendo gli stessi orari di esposizione. I materiali dovranno comunque essere conferiti in contenitori separati e distinti.

La raccolta sfalci e fogliame avverrà secondo il seguente calendario dal 1 aprile al 31 ottobre, 1 volta a settimana, nella fascia oraria già prevista per il ritiro dell’umido:

– Sabato: Fiumicino Centro, Isola Sacra, Passoscuro, Torrimpietra, Aranova, Palidoro, Tragliata Tragliatella, Testa di Lepre

– Lunedì: Fregene, Maccarese, Focene, Parco Leonardo, Le Pleiadi e Le Vignole.

Dal 1 novembre al 31 marzo, il ritiro di sfalci e fogliame sarà effettuato con cadenza mensile. Il calendario dettagliato delle giornate di raccolta sarà comunicato successivamente.

Le utenze sono tenute a rispettare pertanto le seguenti disposizioni:

– Modalità di conferimento: Gli sfalci e le potature dovranno essere esposti, a cura dell’utente, in adiacenza alla pubblica via, presso il proprio civico.

– Il materiale esposto dovrà essere suddiviso come segue: Sfalci e potature di piccole dimensioni non bagnato ma asciutto potranno essere conferiti in un massimo di 3 sacchi biodegradabili da 40 litri ciascuno (si raccomanda di non conferire la stessa quantità in un unico sacco). All’interno dei 3 sacchi potranno eventualmente essere anche inseriti, debitamente tagliati in piccole parti, le potature di piccoli arbusti presenti in giardino tipo rose, camelie, ortensie, dipladenie, azalee, magnolia, siepe di alloro, photinia, ligustro, cipresso di Leyland, corbezzolo, lauroceraso. In alternativa dei 3 sacchi biodegradabili da 40 litri, potranno essere esposte le Potature di piccoli arbusti (non superiori a 1 metro di lunghezza): potranno essere conferite in un massimo di n.2 fascine per utenza. Ogni fascina non dovrà avere una circonferenza totale non superiore 10 cm e una lunghezza non superiore a 1 metro.

Resta comunque sempre possibile conferire sfalci e potature presso i Centri di raccolta comunali e le postazioni ecologiche itineranti. Si ricorda non devono essere conferiti insieme ai rifiuti organici.

“Con questa organizzazione del servizio, l’Amministrazione intende garantire interventi più puntuali e uniformi su tutto il territorio comunale, facilitando i cittadini nella corretta gestione dei rifiuti verdi – dichiara l’Assessore all’Ambiente Stefano Costa – Per questo abbiamo ritenuto opportuno prevedere ritiri programmati e prestabiliti; per le potature, invece, sarà possibile richiedere il servizio su prenotazione nel periodo compreso tra ottobre e aprile al numero verde dedicato.”

Prenotazioni per ritiro potature:

– Numero Verde: 800.020.661 (solo da numero fisso)

– Telefono: 06.6522920 (solo da cellulare)

Orario:

– Dal Lunedì al Venerdì: 08.30 – 17.00

– Sabato: 08.30 – 13.00