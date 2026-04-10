Cosa fare quando la caldaia va in blocco e cosa non fare

Succede quasi sempre nei momenti peggiori. Fuori piove, la temperatura è scesa sotto i dieci gradi e la caldaia decide che è il momento perfetto per bloccarsi. Niente acqua calda, niente riscaldamento, e quel display che lampeggia con un codice che non avete mai visto prima.

La prima reazione è il panico. La seconda, di solito, è cercare su Google qualcosa tipo “caldaia bloccata cosa fare”. Ma prima di entrare nel loop delle soluzioni improvvisate, vale la pena fare un passo indietro e ragionare con calma. Perché alcuni gesti possono davvero aiutarvi, mentre altri rischiano di peggiorare le cose.

I controlli che potete fare da soli

La prima cosa da verificare è la pressione dell’impianto. Il manometro della caldaia, quel piccolo indicatore circolare che di solito si trova nella parte inferiore, dovrebbe segnare un valore compreso tra 1 e 1,5 bar. Se la lancetta è scesa sotto l’1, spesso basta aprire il rubinetto di carico per riportare la pressione al livello corretto. È un’operazione semplice, che trovate descritta anche sul libretto della caldaia.

Secondo passaggio: controllate che il gas arrivi. Sembra banale, ma a volte il contatore è chiuso, oppure c’è stata un’interruzione nella fornitura. Provate ad accendere un fornello: se il gas c’è, il problema è altrove.

Terzo punto: il display. Se vedete un codice errore, segnatevelo. Ogni marca ha la sua lista di codici e sapere quale errore si è presentato permette al tecnico di arrivare già con un’idea precisa del problema. Questo accorcia i tempi e, spesso, anche i costi.

Quello che non dovreste fare

Aprire la caldaia? No. Anche se avete visto un tutorial su YouTube che sembra chiarissimo, mettere le mani dentro un apparecchio a gas senza competenze specifiche è rischioso. Non solo per la vostra sicurezza, ma anche perché un intervento maldestro può invalidare la garanzia e creare danni più costosi della riparazione originaria.

Altro errore frequente: resettare la caldaia in continuazione. Il tasto di reset serve per riavviare l’apparecchio dopo un blocco, ma se lo premete cinque volte di fila sperando che al sesto tentativo funzioni, state ignorando un problema reale. La caldaia si blocca per una ragione, e insistere con il reset può stressare componenti già in difficoltà.

Quando è il momento di chiamare

Se i controlli base non hanno risolto la situazione, è il momento di affidarsi a un professionista. La differenza tra un intervento veloce e uno che si trascina per giorni dipende molto da chi chiamate. Un tecnico che conosce la vostra marca di caldaia sa già dove cercare, ha i ricambi più comuni e può risolvere in una sola visita.

A Roma, dove il parco caldaie è enorme e le marche installate sono le più diverse, trovare un servizio che intervenga rapidamente e con trasparenza sui costi non è scontato. Realtà come MG Solution che opera in tutta Roma hanno costruito la propria reputazione proprio su questo: pronto intervento rapido, preventivi chiari prima di iniziare e tecnici che lavorano quotidianamente su tutte le principali marche di caldaie.

La lezione più importante: prevenire

La maggior parte dei blocchi invernali si potrebbe evitare con una manutenzione fatta al momento giusto. Settembre e ottobre sono i mesi ideali: la caldaia non è ancora in funzione a pieno regime, i tecnici hanno più disponibilità e un controllo in quel periodo vi mette al riparo per tutta la stagione fredda.

Una pulizia della camera di combustione, un’analisi dei fumi, un controllo della pressione e dei componenti principali: sono operazioni che richiedono meno di un’ora e che possono fare la differenza tra un inverno tranquillo e una domenica al gelo.

Perché la caldaia, come tutte le cose che funzionano in silenzio, ve ne accorgete solo quando smette di farlo.