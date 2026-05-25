Maccarese corre nel ricordo di Fabrizio Bossoni: grande partecipazione al memorial

Piazza gremita domenica mattina per la corsa dedicata all’atleta scomparso due anni fa. Severini: “Una bellissima prova di unione e vicinanza”

Grande partecipazione domenica mattina a Maccarese per il “Memorial Fabrizio Bossoni”, la corsa podistica dedicata all’atleta scomparso due anni fa. Presente allo starter, in rappresentanza dell’amministrazione Comunale, il Presidente del Consiglio di Fiumicino, Roberto Severini.

“Ci sono persone che anche dopo la loro scomparsa continuano a correre accanto alla propria comunità. Fabrizio Bossoni oggi era qui, nei volti degli amici, nella determinazione degli atleti e nell’affetto di chi ha voluto esserci – ha dichiarato il Presidente Severini – la nostra Città ha dato una bellissima prova di unione e vicinanza: una piazza piena, grande partecipazione e soprattutto tanta umanità. Ringrazio gli organizzatori e tutti i volontari che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione.”