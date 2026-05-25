SailGP approda sul litorale romano: Ostia e Fiumicino protagoniste nel 2027

La competizione internazionale della vela sceglie Roma per una nuova tappa del circuito mondiale

di Dario Nottola

SailGP, il campionato velico più spettacolare al mondo, farà il suo debutto a Roma nel 2027. Il circuito internazionale approderà nella Capitale italiana l’11 e 12 settembre 2027, in un appuntamento che sancirà l’inizio di una partnership triennale con Roma Capitale e la Regione Lazio.

Nel corso di due intense giornate di regate ad altissima velocità, gli spettatori potranno vivere la prima edizione dell’Italy Sail Grand Prix | Rome non in un comune campo di regata, ma in un vero e proprio Race Stadium appositamente realizzato al Porto Turistico di Roma, ad Ostia, e nelle spiagge limitrofe. Anche Fiumicino reciterà un ruolo importante.

Per annunciare l’accordo, il CEO e co-fondatore di SailGP Sir Russell Coutts , leggenda della vela e della Coppa America, ed i membri del Red Bull Italy SailGP Team hanno tenuto oggi un evento speciale ospitato presso il Museo dell’Ara Pacis, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, tra cui Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, il Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, Fabrizio Ghera, Assessore alla Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio, e Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Queste le parole di Sir Russell Coutts: “Quando io e Larry Ellison abbiamo fondato SailGP, la nostra ambizione era creare una piattaforma sportiva e di intrattenimento capace di andare ben oltre il pubblico della vela. La nostra visione unisce competizioni spettacolari, tecnologia all’avanguardia e ospitalità di livello mondiale nelle città più iconiche del pianeta. Roma, con il suo prestigio e la sua rilevanza internazionale, rappresenta il palcoscenico ideale per amplificare questa visione. L’ingresso di un’altra destinazione d’eccellenza nel nostro calendario dimostra la forza della proposta che SailGP è in grado di offrire a città ospitanti e partner in tutto il mondo. Siamo entusiasti di annunciare un accordo triennale con Roma, mentre continuiamo a far crescere la nostra fanbase e a rafforzare la nostra presenza in Italia. Desideriamo ringraziare tutti i partner che hanno reso possibile questa intesa: Roma Capitale, la Regione Lazio, il Porto Turistico di Roma e naturalmente il Red Bull Italy SailGP Team”.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio, commenta: “L’arrivo di SailGP a Roma rappresenta un risultato di straordinario valore internazionale per il Lazio. Ospitare una delle competizioni sportive più innovative e spettacolari al mondo rafforza il ruolo della nostra Regione come destinazione di riferimento per i grandi eventi, capace di coniugare sport, turismo, valorizzazione del territorio e sviluppo economico. Il mare è un elemento identitario e strategico per il Lazio, e vedere le acque di Roma trasformarsi nel palcoscenico di un evento globale come SailGP sarà motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità. Questa partnership triennale conferma l’impegno della Regione nell’investire in manifestazioni capaci di creare opportunità, attrarre visitatori da tutto il mondo e promuovere un’immagine moderna, dinamica e internazionale del nostro territorio. Roma offrirà uno scenario unico, dove la bellezza della sua storia e del suo patrimonio si fonderà con l’energia, la tecnologia e lo spettacolo di SailGP. Sarà un evento capace di coinvolgere cittadini, appassionati e nuove generazioni, contribuendo al tempo stesso a diffondere una cultura dello sport sempre più aperta all’innovazione e alla sostenibilità. Desidero ringraziare tutti i partner istituzionali e organizzativi che hanno reso possibile questo importante risultato. Siamo pronti ad accogliere, nel 2027, un appuntamento che porterà Roma e il Lazio al centro della scena internazionale”.

Gli atleti del Red Bull Italy SailGP Team Jana Germani, strategist, ed Enrico Voltolini, grinder, hanno raggiunto il CEO Jimmy Spithill e i proprietari Gian Luca Passi de Preposulo e Assia Grazioli-Venier sulla terrazza del Campidoglio. Insieme a Russell Coutts, sono stati accolti dal Sindaco di Roma Capitale per celebrare il lancio della nuova tappa “di casa” del team, sull’iconico sfondo del Colosseo. Jimmy Spithill ha dichiarato: “Se si cerca il luogo perfetto per ospitare il nostro primo home event, difficilmente si può immaginare qualcosa di meglio dell’Italy Sail Grand Prix di Roma. Siamo in una città dalla storia incredibile, dal Colosseo a tantissimi altri luoghi iconici, ed è davvero una destinazione unica al mondo. Poter regatare qui rende tutto ancora più emozionante. Per il nostro primo appuntamento casalingo gareggeremo davanti al litorale romano e credo che tutti resteranno colpiti dal numero di tifosi che verranno a sostenere il team. È una venue straordinaria, una città incredibile, e non vedo l’ora di trovarci tutti lì”.

Il SailGP ha annunciato la scorsa settimana il calendario globale della stagione 2027, che vedrà tra le nuove tappe anche Hong Kong, insieme ad altre destinazioni iconiche come New York City, Rio de Janeiro, San Francisco e Dubai.

Il ritorno di SailGP in Italia segnerà la terza volta in cui il campionato internazionale solcherà le acque italiane, dopo le due tappe disputate a Taranto nel 2021 e nel 2023.