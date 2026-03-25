Un orsetto al bar

Tra caffè e silenzi, il piccolo premio attende qualcuno che lo porti via



di Lia Onda

Se questo orsetto potesse parlare stupirebbe tutti i presenti. Lui è il premio di una lotteria e non può scegliere dove andare e con chi, sarà ritirato da chi ha il biglietto estratto a sorte e se è fortunato starà con dei bambini.

Per ora deve rimanere li seduto ad aspettare e, nel silenzio del suo essere di stoffa, guardare le persone che si avvicendano al bancone per bere un caffè o una bibita.

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