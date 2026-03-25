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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 25 Marzo 2026

Un orsetto al bar

Tra caffè e silenzi, il piccolo premio attende qualcuno che lo porti via

 

 
di Lia Onda

 

Se questo orsetto potesse parlare stupirebbe tutti i presenti. Lui è il premio di una lotteria e non può scegliere dove andare e con chi, sarà ritirato da chi ha il biglietto estratto a sorte e se è fortunato starà con dei bambini.

 

 

Per ora deve rimanere li seduto ad aspettare e, nel silenzio del suo essere di stoffa, guardare le persone che si avvicendano al bancone per bere un caffè o una bibita.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

 

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