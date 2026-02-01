Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - domenica, 1 Febbraio 2026

Un cinghiale in piazza

Un monumento bello da ammirare, fotografare e riflettere

 

di Lia Onda

 

 

Passeggiando per la cittadina di Cerveteri, si arriva anche in una piazza dove è posizionata una statua in bronzo raffigurante un cinghiale.

 

Si dice che è un simbolo della tradizione culinaria di quel territorio e sicuramente è originale e di effetto, ma mi ha fatto pensare a quei poveri cinghiali sacrificati per la nostra golosità.

 

Mi sembra giusto quindi rappresentarli con un monumento bello da ammirare, fotografare e riflettere.

 

Web site Lia Onda: www.liaonda.com

 

 

Lia Onda
