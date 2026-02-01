Un cinghiale in piazza

Un monumento bello da ammirare, fotografare e riflettere

di Lia Onda

Passeggiando per la cittadina di Cerveteri, si arriva anche in una piazza dove è posizionata una statua in bronzo raffigurante un cinghiale.

Si dice che è un simbolo della tradizione culinaria di quel territorio e sicuramente è originale e di effetto, ma mi ha fatto pensare a quei poveri cinghiali sacrificati per la nostra golosità.

Mi sembra giusto quindi rappresentarli con un monumento bello da ammirare, fotografare e riflettere.

Web site Lia Onda: www.liaonda.com