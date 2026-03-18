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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 18 Marzo 2026

Fiumicino vola tra le eccellenze globali: ancora nella Top 10 mondiale

Il Leonardo da Vinci si conferma 8° miglior aeroporto al mondo e leader nel Sud Europa secondo i World Airport Awards 2026

 

Per il secondo anno consecutivo, l’aeroporto di Roma Fiumicino si conferma tra i migliori scali a livello globale, conquistando l’8° posto ai prestigiosi World Airport Awards 2026. Il riconoscimento, assegnato da Skytrax – principale ente internazionale di rating del trasporto aereo – si basa sulla soddisfazione dei passeggeri e coinvolge milioni di viaggiatori provenienti da oltre 100 nazionalità, valutando più di 565 aeroporti nel mondo.

 

La cerimonia di premiazione si è svolta a Londra, nell’ambito del Passenger Terminal Expo, uno degli eventi più rilevanti del settore aeroportuale internazionale. In questa occasione, il Leonardo da Vinci ha ottenuto anche un ulteriore importante riconoscimento: quello di miglior aeroporto dell’Europa meridionale (Best Airport in Southern Europe).

 

Un risultato che conferma la qualità e l’eccellenza dei servizi offerti da Aeroporti di Roma (ADR), come sottolineato anche da Edward Plaisted, CEO di Skytrax: “Le valutazioni estremamente positive dei passeggeri rafforzano il posizionamento dello scalo romano tra i principali hub aeroportuali del mondo”.

 

Secondo i dati emersi dall’indagine, i viaggiatori hanno particolarmente apprezzato l’offerta commerciale e gastronomica, sempre più ampia e curata, oltre all’efficienza dei controlli di sicurezza, elemento chiave per garantire un’esperienza fluida e piacevole.

 

Fiumicino si conferma così non solo una porta d’ingresso strategica per l’Italia, ma anche un modello di innovazione, qualità e attenzione al passeggero, capace di competere stabilmente con i migliori aeroporti a livello globale.

 

 

Scritto da Fiumicino Online
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adr Aeroporto
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