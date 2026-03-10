Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - martedì, 10 Marzo 2026

“Fiumicino da gustare”

La rubrica che racconta i sapori del mare e le storie dei ristoranti del nostro territorio

 

“Fiumicino da gustare” è la nuova rubrica di Fiumicino Online dedicata alla scoperta dei migliori ristoranti di Fiumicino e del litorale.

 

Un viaggio tra profumi di mare, tradizione culinaria e passione per la buona tavola.

 

Attraverso reportage, interviste e immagini racconteremo le storie dei ristoratori, la loro esperienza, l’amore per la cucina e le specialità che ogni giorno portano in tavola. Dai piatti della tradizione marinara alle nuove interpretazioni gastronomiche, andremo alla scoperta dei locali che rendono Fiumicino e tutto il nostro territorio una delle capitali del buon gusto del Lazio.

 

Ogni appuntamento sarà l’occasione per entrare nel cuore di un ristorante: conoscere chi lo gestisce, scoprire la filosofia della cucina e ammirare i piatti che ne rappresentano l’identità.

 

Un racconto autentico fatto di persone, sapori e passione, pensato per valorizzare i ristoranti del territorio e farli conoscere ai nostri lettori.

 

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
ristoranti
Articoli correlati
Cronaca

Dal mare una seconda possibilità: giovani in messa alla prova sulla “barca della legalità”

martedì, 10 Marzo 2026
Salute & benessere

"Salute & Benessere"

martedì, 10 Marzo 2026
Parliamo di...

"Fiumicino da gustare"

martedì, 10 Marzo 2026
Attualità

Giornata Nazionale del Paesaggio: una visita guidata a Portus con il progetto Green Heritage

martedì, 10 Marzo 2026
Attualità

Fiumicino, al Museo del Saxofono il trio di Riccardo Fassi con “The New Analog Project”

martedì, 10 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci