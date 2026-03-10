“Fiumicino da gustare”

La rubrica che racconta i sapori del mare e le storie dei ristoranti del nostro territorio

“Fiumicino da gustare” è la nuova rubrica di Fiumicino Online dedicata alla scoperta dei migliori ristoranti di Fiumicino e del litorale.

Un viaggio tra profumi di mare, tradizione culinaria e passione per la buona tavola.

Attraverso reportage, interviste e immagini racconteremo le storie dei ristoratori, la loro esperienza, l’amore per la cucina e le specialità che ogni giorno portano in tavola. Dai piatti della tradizione marinara alle nuove interpretazioni gastronomiche, andremo alla scoperta dei locali che rendono Fiumicino e tutto il nostro territorio una delle capitali del buon gusto del Lazio.

Ogni appuntamento sarà l’occasione per entrare nel cuore di un ristorante: conoscere chi lo gestisce, scoprire la filosofia della cucina e ammirare i piatti che ne rappresentano l’identità.

Un racconto autentico fatto di persone, sapori e passione, pensato per valorizzare i ristoranti del territorio e farli conoscere ai nostri lettori.