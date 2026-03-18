Restyling Darsena, nuovi interventi in corso

Riqualificazione del marciapiede e accessi regolati per garantire sicurezza e tutela degli spazi pubblici

Proseguono gli interventi di restyling della Darsena di Fiumicino. Attualmente sono in corso le operazioni di realizzazione della nuova pavimentazione del marciapiede nel tratto finale di viale Traiano, in direzione Lungomare della Salute.

“Successivamente, a completamento degli interventi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – saranno installati dissuasori retrattili per regolamentare l’accesso alla Darsena, consentendo l’ingresso esclusivamente ai veicoli autorizzati e a quelli muniti di passo carrabile, al fine di impedire, nonostante il divieto già vigente, l’accesso ai mezzi che potrebbero danneggiare la pavimentazione della piazza.”

“Si tratta di un’operazione, che punta non solo a riqualificare uno degli spazi più frequentati della città, ma anche a tutelarne nel tempo la qualità e il decoro. L’obiettivo è quello di restituire alla Darsena una fruizione più ordinata, sicura e rispettosa degli spazi pubblici.” conclude Onorati