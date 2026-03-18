Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino, via libera all’adeguamento tecnico-funzionale del piano regolatore

Il Comitato di Gestione dell’AdSP approva l’ATF per una migliore organizzazione degli spazi e nomina Fabrizio Urbani nuovo Segretario Generale



di Dario Nottola

Il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha approvato oggi l’adozione della proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (ATF) del Piano Regolatore del Nuovo Porto Commerciale di Fiumicino.

“Con l’adeguamento tecnico-funzionale del porto di Fiumicino – sottolinea il Presidente dell’Autorità Portuale, Raffaele Latrofa – interveniamo in modo mirato sull’assetto delle aree, senza modificare le infrastrutture esistenti, migliorando però la coerenza tra funzioni portuali e sviluppo urbano. È una scelta che consente di razionalizzare gli spazi, ridurre le interferenze con la città e garantire un uso più efficiente e sostenibile del porto”.

Il Comitato di Gestione ha oggi poi nominato il nuovo Segretario Generale nella prima seduta nella nuova composizione completa, dopo la nomina anche di tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Alla seduta, presieduta dal Presidente dell’AdSP Raffaele Latrofa, hanno partecipato il Segretario Generale f.f. Maurizio Marini, il Comandante della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino Emilio Casale, il componente designato dalla Regione Lazio, Giorgio Pineschi, quello di Città Metropolitana di Roma Capitale Sergio Cozzi e quello designato dal Comune di Civitavecchia Emiliano Scotti.

Il Comitato ha approvato all’unanimità la proposta del Presidente Latrofa di nominare Segretario Generale l’avvocato Fabrizio Urbani.