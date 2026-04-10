Se questa insegna potesse parlare

Un vicolo dimenticato, una piccola chiesa e il mistero di un borgo italiano sospeso nel tempo

di Lia Onda

Se questa insegna potesse parlare mi direbbe in quale borgo mi trovo. L’ho ritrovata nel mio archivio fotografico in mezzo a tante foto di altro genere quindi non ricordo il luogo.

Dall’insegna scolpita sul muro si sa che è una piccola chiese ubicata tra le mura antiche delle case del borgo e presumo che il vicolo sia davvero piccolino proprio come è stato chiamato.

La nostra Italia è ricca di borghi splendidi da visitare dove sembra che il tempo si sia fermato ai secoli scorsi.

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