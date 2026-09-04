Ombrelli sospesi, magia di colori

Via delle Baleniere si veste di fantasia: ombra per i passanti e giochi di luce sulle vetrine dei negozi

di Lia Onda

Questi ombrelli colorati sono stai appesi per fare ombra alle persone che passano per andare nei vari negozi a fare compere.

La loro particolarità sta nell’essere appesi tra le case della grande via centrale di Ostia, via delle Baleniere. Sono stati presi dai centri commerciali appositamente per creare questo gioco di colori che fa da cornice a tutta la via che ha tanti negozi.

Anche le vetrine riflettono i colori inviati dal sole attraverso il loro tessuto. Sono stati messi dagli stessi abitanti della strada.

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