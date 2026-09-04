Quarta pista, FuoriPISTA chiede trasparenza e il riavvio della procedura

L’associazione segnala modifiche non comunicate nella documentazione della Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Aeroporti e chiede nuovi termini per la presentazione delle osservazioni

Nuove contestazioni sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035. L’Associazione FuoriPISTA ha inviato lo scorso 31 agosto una PEC alla responsabile della procedura di VAS presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, segnalando presunte irregolarità nella documentazione pubblicata e chiedendo il riavvio dei termini per la presentazione delle osservazioni.

Al centro della segnalazione vi sono alcune modifiche apportate dal Ministero alla documentazione messa a disposizione nell’ambito della consultazione pubblica. Secondo FuoriPISTA, la sostituzione di parte degli atti sarebbe avvenuta senza una specifica comunicazione al pubblico, senza evidenziare puntualmente le variazioni introdotte e senza far decorrere nuovamente i termini previsti per la partecipazione alla procedura.

L’associazione sostiene che sia stato possibile accertare l’avvenuta modifica dell’Allegato soltanto confrontando le dimensioni informatiche della versione pubblicata inizialmente con quelle del documento successivamente disponibile online e verificando direttamente alcune parti dei due testi.

Tra le differenze considerate più rilevanti, FuoriPISTA segnala quella contenuta a pagina 404, relativa al Sistema integrato aeroportuale laziale. Nella nuova versione sarebbe stato inserito un terzo aeroporto nel Lazio destinato a supportare il traffico low cost, rendendo così l’Allegato coerente con quanto già previsto nel testo del Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035.

Ulteriori modifiche ritenute significative riguarderebbero inoltre l’aeroporto di Grazzanise e l’ipotesi di un nuovo scalo nell’area di Agrigento.

Nella nota trasmessa al Ministero, l’associazione contesta in particolare le modalità con cui sarebbe avvenuto l’aggiornamento della documentazione.

“La mancata segnalazione della sostituzione, oltre alla totale assenza di indicazioni su quali parti siano state modificate, ci appare lesiva del diritto di accesso alle informazioni e alla partecipazione pubblica dei cittadini, rendendo oltremodo incerto e lento l’esame della documentazione finalizzato alla elaborazione delle Osservazioni”, scrive FuoriPISTA.

Da qui le richieste avanzate formalmente al Ministero. La prima è che tutte le modifiche apportate all’attuale versione dell’Allegato rispetto al testo pubblicato il 4 agosto — comprese soppressioni, aggiunte e variazioni — siano chiaramente evidenziate e rese conoscibili al pubblico.

La seconda riguarda invece i tempi della consultazione. Secondo l’associazione, la procedura dovrebbe essere avviata nuovamente attraverso una formale comunicazione pubblica e soltanto da quella data dovrebbe iniziare a decorrere il termine di 45 giorni previsto per la presentazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati.

La questione assume particolare rilievo anche nel dibattito sul futuro assetto del sistema aeroportuale laziale e sulle ipotesi di sviluppo infrastrutturale collegate al Piano Nazionale Aeroporti, compreso il tema della quarta pista. FuoriPISTA chiede ora al Ministero di fare piena chiarezza sulle modifiche intervenute, garantendo trasparenza e condizioni di partecipazione uniformi per tutti i soggetti coinvolti nella consultazione.