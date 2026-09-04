Fiumicino, trasporti e scuola: servizi pronti al via, resta il nodo TPL

Trasporto scolastico confermato con 36 linee e un piano rafforzato dal 14 settembre. Caroccia: “Garantito l’avvio dei servizi, ora da Astral servono risposte concrete sul trasporto pubblico e sugli abbonamenti per gli studenti”

Con la riapertura delle scuole ormai alle porte, il Comune di Fiumicino prepara la ripartenza del trasporto scolastico, dei collegamenti dedicati agli studenti con disabilità e del trasporto pubblico locale. Se sul fronte dei servizi scolastici il piano operativo è già stato definito, resta invece aperta la questione del futuro del TPL e dell’avvio dell’Unità di Rete Tirreno Nord, annunciato da Astral per il prossimo mese di ottobre.

A fare il punto è l’assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che in questi giorni ha affrontato con gli uffici comunali le principali criticità legate alla ripresa delle attività scolastiche.

“Abbiamo affrontato le varie questioni con i nostri uffici – spiega Caroccia – partendo dal trasporto pubblico locale, passando per il trasporto scolastico e arrivando al servizio dedicato agli studenti con disabilità”.

Uno dei problemi che si ripresenta ogni anno riguarda il mancato allineamento degli orari di ingresso e di uscita dei diversi istituti presenti sul territorio, situazione che rende più complessa l’organizzazione delle corse soprattutto nelle prime settimane di scuola. L’Amministrazione assicura comunque di aver predisposto le misure necessarie per limitare al massimo i disagi.

TPL, attesa per l’Unità di Rete Tirreno Nord

Il dossier più delicato resta quello del trasporto pubblico locale. Secondo quanto comunicato da Astral, la società Trotta dovrebbe lasciare il servizio a partire dal mese di ottobre, quando dovrebbe entrare in funzione il nuovo sistema dell’Unità di Rete Tirreno Nord, previsto dalla Regione Lazio e gestito da Astral.

Un passaggio che, tuttavia, ha già subito diversi rinvii. “Dico nuovamente annunciato – sottolinea Caroccia – perché l’avvio dell’Unità di Rete Tirreno Nord era inizialmente previsto per aprile 2026. Successivamente è stato rinviato a luglio e oggi viene indicato il mese di ottobre. Vedremo gli sviluppi”.

Secondo l’assessore, la principale preoccupazione riguarda il chilometraggio assegnato a Fiumicino nel nuovo assetto: dagli oltre 2,3 milioni di chilometri dello scorso anno si passerebbe a circa 1,1 milioni. Una riduzione che sarebbe accompagnata anche da un calo delle risorse regionali destinate al servizio, dai precedenti 5 milioni di euro a meno della metà.

“Ad oggi quello che ho visto sono soprattutto passerelle e promesse per il futuro – afferma Caroccia – mentre il dato concreto è che il chilometraggio direttamente previsto nell’ambito del nuovo assetto Astral per Fiumicino si è più che dimezzato”.

Il Comune punta quindi a raggiungere un accordo con Astral che consenta di recuperare gran parte delle percorrenze precedentemente garantite, mettendo sul tavolo anche risorse proprie.

“Come Amministrazione siamo pronti a fare la nostra parte, sia dal punto di vista operativo sia economico – aggiunge l’assessore – ma è necessario che Regione Lazio e Astral facciano altrettanto. Non possiamo pensare che il Comune debba sostenere da solo il peso di un servizio fondamentale per studenti, lavoratori e cittadini”.

Tra le questioni ancora da chiarire c’è anche quella relativa agli abbonamenti per gli studenti. Il Comune chiederà ad Astral indicazioni sulle procedure e sulle tempistiche, con l’obiettivo di fornire alle famiglie informazioni certe prima dell’avvio del nuovo sistema.

Dal 14 settembre il piano per gli studenti Sul fronte della ripartenza scolastica, invece, Comune e Trotta hanno già predisposto un piano operativo che scatterà dal 14 settembre.

“Con i miei uffici abbiamo blindato un piano di partenza che prevede tutte le corse che già operavano lo scorso anno – spiega Caroccia – così da garantire un avvio scolastico il più possibile lineare ai nostri studenti”.

Saranno confermati i collegamenti verso Ostia delle linee 5 e 5 bis, con quest’ultima in partenza da Parco Leonardo. Sulle linee 1 e 2 saranno impiegati autobus più capienti, mentre verranno ampliate le corse della linea 14, che collega Aranova con la stazione ferroviaria di Maccarese.

Resta aperto anche il confronto con Cotral. Caroccia ha annunciato un incontro per la prossima settimana con l’obiettivo di mantenere e, dove possibile, incrementare le corse verso Roma e Ostia.

Per il trasporto scolastico comunale saranno mantenute tutte le 36 linee attualmente previste. Sono attesi soltanto alcuni aggiustamenti nelle zone dove è stata registrata una maggiore domanda, in particolare a Isola Sacra e Parco Leonardo.

Le richieste di iscrizione sono arrivate a sfiorare quota 1.300. Come negli anni precedenti, nel mese di ottobre le iscrizioni saranno riaperte per permettere anche alle famiglie che non hanno ancora presentato domanda di accedere al servizio.

Studenti con disabilità, raccolta delle richieste ancora in corso Parallelamente gli uffici del Trasporto, insieme ai Servizi sociali, stanno raccogliendo le domande per il servizio destinato agli studenti con disabilità.

“Al momento le richieste sono ancora basse – precisa Caroccia – ma stiamo continuando a raccogliere le necessità delle famiglie per organizzare il servizio nel modo più puntuale possibile”.

La nuova società incaricata ha già trasmesso al Comune gli elenchi dei mezzi destinati al servizio, tutti di recente immatricolazione, e quelli delle assistenti di bordo che accompagneranno gli studenti verso i rispettivi istituti.

Attenzione anche alla situazione occupazionale degli addetti al trasporto scolastico. Nei prossimi giorni, secondo quanto comunicato dalla nuova società, i lavoratori saranno chiamati a sottoscrivere i nuovi contratti.

“Sarà cura dell’Amministrazione comunale vigilare affinché le procedure vengano svolte con la massima attenzione, nel rispetto delle regole, garantendo trasparenza degli atti e correttezza nelle modalità adottate», assicura l’assessore.

L’obiettivo dichiarato dal Comune è quindi arrivare all’apertura dell’anno scolastico con un sistema di trasporto già pienamente operativo, mentre sul futuro del TPL resta alta l’attenzione nei confronti delle decisioni regionali.

“Vogliamo garantire agli studenti, alle famiglie e a tutti i cittadini un avvio dell’anno scolastico ordinato ed efficiente – conclude Caroccia – Sul TPL continueremo a fare la nostra parte, ma continueremo anche a chiedere a Regione Lazio e Astral risposte concrete, risorse adeguate e una copertura del territorio realmente all’altezza delle esigenze di Fiumicino“.