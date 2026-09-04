Isola Sacra, ancora fiamme vicino alle case. Di Genesio Pagliuca e Calicchio: “Basta propaganda servono controlli”

Nuovo rogo in via Ampezzan dopo gli incendi dei giorni scorsi. Il PD chiede più prevenzione, verifiche nelle aree a rischio e un potenziamento della Polizia Locale

“Ancora un incendio a Isola Sacra. L’ultimo rogo ha interessato via Ampezzan nella giornata di venerdì 4 settembre, dopo quelli delle scorse notti, sempre nella zona. I cittadini sono esasperati e hanno tutte le ragioni per esserlo: è assurdo che a settembre ci si ritrovi ancora a fare i conti con incendi che interessano aree così vicine alle abitazioni e al centro abitato” lo dichiarano Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paolo Calicchio, Consigliere comunale PD.

“Un ringraziamento particolare va ai volontari e a tutte le persone che sono intervenute per spegnere l’incendio, mettendosi a disposizione della comunità e lavorando concretamente per evitare che le fiamme potessero creare ulteriori problemi. A loro va il nostro grazie, perché ancora una volta sono stati i fatti e l’impegno sul campo a fare la differenza”

“A questo punto – aggiungono – viene da chiedersi: è sempre un fulmine che cade in pieno giorno oppure, più semplicemente, c’è una propaganda sulla sicurezza e sul controllo del territorio che poi non trova riscontro nella realtà?”.

“Perché il problema non può essere ridotto soltanto alla mancanza di una caserma dei Vigili del Fuoco, tema sul quale abbiamo già detto e continueremo a dire che servono risposte concrete anche da parte del Ministero dell’Interno. Su questo tema – ribadiscono – fin da subito, ci rendiamo disponibili a dare la nostra massima collaborazione, al di là delle appartenenze politiche. Quando si parla della sicurezza dei cittadini, non devono esistere divisioni di parte“.

“Ma c’è anche un problema ancora più immediato e che riguarda direttamente l’amministrazione comunale: il controllo del territorio non si fa a chiacchiere – rimarcano Di Genesio Pagliuca e Calicchio – Serve potenziare il nucleo della Polizia Locale e garantire una presenza maggiore e più capillare degli agenti, soprattutto nelle aree maggiormente esposte e a rischio. Servono controlli della Polizia Locale, verifiche puntuali e un’attività di prevenzione che non inizi soltanto dopo che un incendio è già divampato”.

“Si emanano ordinanze – proseguono – si fanno annunci, si promettono controlli e prevenzione. Ma poi chi verifica che quelle disposizioni vengano realmente rispettate? Chi controlla le aree più a rischio? Chi interviene prima che una situazione di degrado possa trasformarsi in un incendio?”.

“Che senso hanno le ordinanze se rimangono semplicemente pezzi di carta? Non siamo in un luogo isolato e lontano dal centro abitato: siamo a Isola Sacra, nel cuore del nostro territorio, dove vivono migliaia di persone. I cittadini non hanno bisogno di altre dichiarazioni rassicuranti dopo ogni incendio. Hanno bisogno di vedere presenza, controlli e prevenzione. La sicurezza non si misura dal numero delle ordinanze firmate, ma dalla capacità di farle rispettare. E su questo, ancora una volta, il Comune ha fallito” concludono Ezio Di Genesio Pagliuca, Capogruppo PD e Paolo Calicchio, Consigliere comunale PD