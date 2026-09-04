Lavori all’Ecocentro di via Pesce Luna, cambia temporaneamente la viabilità

Dal 7 settembre chiuso al traffico il tratto davanti alla struttura. Previsti divieti di sosta, limite a 30 km/h e modifiche alla circolazione fino al termine dell’intervento

A partire dalle ore 7 di lunedì 7 settembre 2026 entreranno in vigore alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Pesce Luna, necessarie per consentire il regolare svolgimento dei lavori di risanamento conservativo e adeguamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche presso l’Ecocentro.

La disciplina provvisoria resterà in vigore fino al completamento dei lavori.

Nel tratto interessato dall’intervento sarà istituito il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata. Sarà inoltre predisposta un’adeguata segnaletica di preavviso dei lavori e verrà introdotto il limite di velocità di 30 chilometri orari nelle aree interessate.

È prevista anche la chiusura al transito veicolare di via Pesce Luna lungo il fronte dell’Ecocentro, con apposita segnalazione di senso vietato per i veicoli provenienti da via Foce Micina e da via Coccia di Morto.

All’intersezione tra via Pesce Luna e via Coccia di Morto sarà infine installata la segnaletica indicante “strada senza uscita”.

Le modifiche alla circolazione saranno mantenute per il tempo necessario all’esecuzione e al completamento dell’intervento.