Emergenza idrica ad Aranova: Severini chiede risposte ad Acea

Pressione al minimo e disagi da anni, accelerazione sul progetto per la realizzazione del Centro Idrico a servizio del territorio

A seguito della carenza d’acqua che da diverso tempo si verifica nella località di Aranova, l’Amministrazione Comunale ha richiesto un incontro con Acea Ato 2 per fare il punto sulle misure previste e sul progetto relativo alla realizzazione del Centro Idrico a servizio del territorio. Acea ha confermato, tramite una nota indirizzata al Comune di Fiumicino, che l’intervento è inserito nel Programma Pluriennale degli Interventi approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2.

Sul tema, il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini ha inoltre inviato una formale richiesta ad Acea Ato 2 sollecitando aggiornamenti puntuali sullo stato di avanzamento dell’opera e chiedendo l’adozione immediata di misure utili ad affrontare le criticità, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva.

“Da oltre quindici anni la località di Aranova subisce un drastico abbassamento della pressione idrica che in molti casi si traduce in una totale assenza di acqua, una criticità strutturale che incide pesantemente sulla qualità della vita dei residenti” ha dichiarato il Presidente del Consiglio Severini.

“Il progetto relativo al Centro Idrico di Aranova – aggiunge – è già in una fase avanzata dell’iter tecnico-amministrativo che stiamo sollecitando affinché possa essere concluso in tempi brevi. Dopo la redazione del progetto definitivo, sono attualmente in corso gli aggiornamenti previsti dalla normativa e la predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), passaggio propedeutico all’avvio delle procedure autorizzative e operative che consentiranno di arrivare alla fase esecutiva e all’affidamento dei lavori”.

Acea ha inoltre illustrato le opere già realizzate per migliorare la stabilizzazione dei carichi idraulici lungo la dorsale strategica Olgiata-Civitavecchia, con l’obiettivo di ottimizzare i flussi idrici verso il litorale nord e garantire maggiore stabilità della pressione nelle aree più elevate, tra cui Aranova.

“Continueremo a seguire passo dopo passo l’iter degli interventi affinché il territorio possa finalmente ottenere risposte strutturali e durature rispetto alle esigenze della comunità” conclude Severini