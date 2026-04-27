Prevenzione urologica: la chiave per vivere meglio dopo i 40

La dott.ssa Rossana Lucera spiega perché controlli mirati e diagnosi precoce possono fare la differenza tra salute e rischio

di Fernanda De Nitto

Prosegue l’appuntamento settimanale con la rubrica “Salute & Benessere”, dedicata alla prevenzione. Questa settimana, con la dott.ssa Rossana Lucera, specialista in urologia, focus sulla prevenzione urologica in età adulta.

In quale fascia di età si definisce un adulto e quali le patologie più frequenti? “Si possono considerare adulte tutte quelle persone che hanno un’età compresa tra i 40 e i 60 anni. In questo caso le patologie più frequenti, purtroppo, spaziano dalle più comuni infezioni fino ai tumori delle vie urinarie”.

Per intervenire in tempo, o anticipatamente, su tali patologie più serie quanto diventa importante la prevenzione? “Innanzitutto prevenire o diagnosticare precocemente una patologia tumorale può davvero fare la differenza e mi riferisco non solo al tumore della prostata ma anche a quelli della vescica, del rene o del testicolo, per giungere in tempo per una cura efficace e salvifica”.

Gli adeguati controlli possono evitare l’insorgere anche delle malattie benigne? “E’ fondamentale la prevenzione delle patologie benigne, prima fra tutte l’ipertrofia prostatica benigna negli uomini, ma anche la sindrome genitourinaria nelle donne, particolarmente riconducibile alla menopausa. Abbiamo poi la calcolosi, la disfunzione rettile, le prostatiti e le cistiti acute e croniche. Queste sono tutte malattie che con l’opportuna cura e costanti controlli possono essere monitorate e gestite con la corretta profilassi.”

Come agire in termini di prevenzione? “E’ necessario eseguire una visita urologica accompagnata da ecografia dell’apparato urinario, congiuntamene con l’esame delle urine e funzionalità renale e il dosaggio PSA negli uomini. Ovviamente, tengo sempre a ribadire che non basta dosare il PSA, in quanto anche se esso fosse entro i range, non si può purtroppo escludere la presenza un tumore alla prostata, perchè spesso per tali neoplasie i valori sono entro i limiti. Valori elevati molto spesso possono indicare semplicemente una prostatite o una ipertrofia”.

In che modo si può quindi vivere in tranquillità l’età più matura? “Tramite dei semplici ma efficaci controlli periodici, associati ad abitudini di vita sane e screening che permettono di intervenire precocemente su qualsiasi tipo di patologia che può insorgere nell’età adulta, sia per gli uomini che per le donne”.

La dott.ssa Rossana Lucera riceve presso la Casa di Cura “Nostra Signora della Mercede” di Via Tagliamento, 25, a Roma, Tel. 068551948, e presso lo Studio Medico sito in Via del Forte Tiburtino, 98, Tel. 06.4062878 Per gli appuntamenti si possono chiamare gli studi o contattarla con WhatsApp al +39 376.2525935.