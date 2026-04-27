Danza, New Free Dance protagonista alle finali nazionali: tre primi posti e premi al “Danza Contest”

Premi miglior talento e riconoscimenti “Superstar” alla finale nazionale

di Dario Nottola

Prestigiosi riconoscimenti ed affermazioni a livello nazionale per la “New Free Dance” a.s.d., la scuola di danza nata a Fiumicino nel 1990 e tra le realtà socio sportive più aggregative del territorio.

Alla finale nazionale del “Danza Contest” di Michele Colavita, con oltre 200 coreografie in gara provenienti da tutta Italia, accanto a tutte quelle che non hanno avuto accesso alla finale in tutte le tappe italiane, la New Free Dance ha raggiunto “il massimo risultato possibile”, sottolinea la scuola sul suo profilo social. Tre le coreografie portate in gara: “Ti ho creduto” con i gruppi Modern Senior; “O Fortuna” con i gruppi Modern Kids; “Il tuo bacio è come il rock” con i gruppi Modern Baby.

I risultati finali hanno visto il conseguimento di tre “Primi Posti”, quattro borse di studio, due “Premi Miglior Talento” (Claudio ed Emiliano) e tre “Premi Superstar”.

“E proprio sui Premi Superstar vale la pena fermarsi un attimo – evidenzia la “New Free Dance” – Ogni giudice ne aveva solo uno da assegnare in tutta la competizione. Uno. Parliamo quindi del riconoscimento più esclusivo, quello che non guarda solo la tecnica, ma qualcosa che va oltre: presenza scenica, identità, verità. E noi ne abbiamo portati a casa tre su tre. Un traguardo che parla da solo, ma che soprattutto racconta impegno, crescita, sacrifici e passione vera. Orgoglioso di ogni singolo ballerino, di ogni prova, di ogni momento condiviso. Questo non è solo vincere… questo è costruire qualcosa di grande, insieme. Orgoglio New Free Dance”, rimarca il centro di danza che, dal 1990, porta avanti corsi di danza moderna, danza classica ed hip hop, sotto la direzione artistica di Massimo Cecchetti e Mirko Guastatore.