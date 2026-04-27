Fiumicino-Urbetevere 4-1: salvezza matematica al Desideri

Rimonta chiusa già nel primo tempo con Ferrandu, nella ripresa il sigillo finale di Maduka
di Fernanda De Nitto
Triplice fischio allo Stadio Pietro Desideri: il Fiumicino S.C. 26 può esultare! Con un netto 4-1 sull’Urbetevere Calcio, la squadra di mister Paolo Albano centra l’undicesimo risultato utile consecutivo in casa e conquista la matematica salvezza. Una prestazione dominante, che cancella il blackout della scorsa domenica e restituisce entusiasmo a tutto l’ambiente
La partita inizia con un buon avvio dell’Urbe ma a sbloccarla è il Fiumicino, al 13’ minuto, con un bel diagonale all’angolino di Perocchi che bacia il palo per poi finire in rete. A seguire, al 34’, pareggio meritato dell’Urbe, con un’azione manovrata e ravvicinata di Piccinetti a tu per tu davanti al portiere Imbastaro, che non sbaglia.
Allo scadere del primo tempo, da sviluppo di calcio piazzato Cifarelli fa da sponda per Ferrandu che solissimo a centro area calcia di collo di potenza, segnando con un bolide volante il 2 a 1 per la squadra locale.
Il secondo tempo si apre con un Urbe meno convincente in campo e già al 5’ minuto il Fiumicino da il colpo di grazia con l’eurogol di Ferrandu, che conclude una spettacolare azione personale con lo scavetto, a tu per tu con il portiere dell’Urbe Ambrogi.
Successivamente la squadra locale tenta di impreziosire il risultato, prima con il tentativo di Alesi che prende il palo, per poi riuscirci allo scadere del tempo di recupero, al 50’, con il contropiede finalizzato da Maduka.
Alla termine della partita grandi festeggiamenti tra gli spalti e la squadra per aver raggiunto la matematica salvezza, a due giorni dalla fine del campionato di promozione, girone A, con una netta posizione di metà classifica.
La squadra del Fiumicino che la prossima settimana, nella 15° partita di ritorno, incontrerà fuori casa il Grifone Calcio, vuole concludere il campionato nel migliore dei modi iniziando già a pensare all’anno prossimo.
FIUMICINO S.C. 26 – URBETEVERE CALCIO 4-1
FIUMICINO S.C. 26: Imbastaro, Lombardi (4’ st Grappasonni), Di Loreto, Marvulli, Trimeliti, Mangione, Munaretto (25’ st Alesi), Frasca, Cifarelli (13’ st Maduka), Ferrandu (15’ st Ferrentino), Perocchi (11’ st Moretti) A disp. Tomassini, Di Lemma, Gentile. All. Albano
URBETEVERE CALCIO: Massetti, Mazzoni (33’ st Wachter), Belleggia, D’Addio (24’ st Borgazzi) Mastrogiacomo, Gentilini Silveri, Coppola (24’ st Balena), Piccinetti, Mancini (42’ st Spadaccini), Piano, Salustri (1’ st Principe). A disp. Ambrogi, Forte, Marianello, Pieroni. All. Caprioli
Arbitro: G. Lattanzi
Assistenti: M. Martino – E. Caretti
Reti: 13’ pt Perocchi, 34’ pt Piccinetti, 45’ pt Ferrandu, 5’ st Ferrandu, 50’ st Maduka