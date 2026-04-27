Sul territorio di Fiumicino Feste patronali, di quartiere, Sagre Tellina e del Pesce apripista dell’estate: ecco le date

Primo calendario di eventi tradizionali e non nella tarda primavera

di Dario Nottola

Comincia a delinearsi un primo, seppur sommario, calendario delle iniziative di tarda primavera, alcune delle quali tradizionali ed assai attese, che faranno come sempre da apripista all’estate del territorio comunale di Fiumicino.

Una prima novità arriva, però, dalla volontà dell’Amministrazione comunale di dedicare una giornata

alla “Festa della Mamma”: domenica 10 maggio, in Via del Canale, a Fiumicino, ci sarà una giornata di cultura, divertimento e condivisione, con laboratori per bambini, giochi per mamme e figli, un’infiorata ed un corso gratuito di disostruzione pediatrica a cura della Misericordia. Prevista anche la premiazione degli studenti più meritevoli delle scuole superiori e delle università, l’esibizione di band emergenti del territorio e mercatini artigianali.

La Parrocchia San Giorgio ha già pronto il programma della “Festa di San Giorgio”, patrono di Maccarese. Il 15-16-17 maggio in agenda tre giorni di fede, tradizione e divertimento. Ci sarà la solenne processione con il vescovo Gianrico Ruzza, tanta musica, spettacoli, sport, giochi e stand gastronomico! Un’occasione speciale per vivere insieme la comunità e riscoprire le radici. Domenica 17 maggio ci sarà la Festa della Primavera a Fregene a cura di Vivere Fiumicino Fregene su via della Pineta.

Dal 29 al 31 maggio andrà in scena la 48ª Sagra della Tellina di Passoscuro, organizzata dalla Pro Loco, con stand gastronomici, musica, spettacoli ed eventi collaterali. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, nel tradizionale maxi padellone, di 4 metri di diametro, finiranno quintali di gamberi e calamari per la 54/ma edizione della “Sagra del Pesce – Festa delle tradizioni marinare della Città di Fiumicino”, ideata dalla Pro Loco.

Sempre dal 5 al 7 giugno in programma la tradizionale “Festa di Quartiere”, alla settima edizione, a Parco Leonardo, promossa dal Comitato di Quartiere. La Festa patronale della parrocchia Santa Paola Frassinetti, ad Isola Sacra, sarà in programma nel weekend dal 12 al 14 giugno.

Sabato 13 e domenica 14 giugno la quarta edizione del “Music Day Roma – Summer Edition” al Parco Da Vinci, in via Lucio Battisti, con decine di espositori e migliaia di vinili e cd.

E poi, ad Isola Sacra, dal 18 al 21 giugno arriva la Festa Patronale della parrocchia Santa Maria Stella Maris su viale delle Meduse e via Giorgio Giorgis: quattro giorni di spettacoli, gastronomia, momenti di devozione che culmineranno domenica 21 con la suggestiva e tradizionale Processione. La tredicesima edizione della “Festa della Trebbiatura” di Agro Isola Sacra è in agenda dal 25 al 28 giugno al Borgo dei Bonificatori. Si attendono conferme per la “3° “Festa della Carota” a Maccarese.

Altre iniziative, a cura del Comune, delle Pro Loco, di associazioni, Comitati di quartiere, parrocchie, ecc., sono in cantiere e si conosceranno o saranno rese note progressivamente, in attesa del clou dell’estate fiumicinese.