Attivato al Grassi di Ostia nuovo ambulatorio per la terapia del dolore

La ASL Roma 3 potenzia servizi anche negli altri presidi del territorio, al via Scrambler Therapy

La ASL Roma 3 si conferma, attraverso un approccio multidisciplinare e integrato tra ospedale e territorio, punto di riferimento non solo per l’assistenza sanitaria ordinaria, ma anche per percorsi terapeutici ad alta valenza specialistica orientati a restituire dignità, sollievo e autonomia a chi convive quotidianamente con la sofferenza.

Prosegue quindi il potenziamento dei Servizi di Terapia del Dolore attraverso l’attivazione di un nuovo ambulatorio presso l’Ospedale Grassi di Ostia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 18. Al nuovo centro va aggiunto l’ampliamento dell’offerta anche sul territorio dove sono attivi la Casa della Salute di Lungomare Toscanelli a Ostia (il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 13); il centro di via Ramazzini a Roma (il mercoledì dalle 8 alle 16); l’ambulatorio di Via Coni Zugna a Fiumicino (il martedì dalle 8 alle 14 e il mercoledì dalle 8 alle 18.30) e quello di Casal Bernocchi (il lunedì e il giovedì dalle 8 alle 14).

Da segnalare la particolare attenzione riposta alla terapia del dolore nella fase post-operatoria che costituisce un aspetto fondamentale per alleviare la sofferenza del paziente e per favorire il recupero funzionale, ridurre lo stress fisico e psicologico e prevenire complicanze come l’immobilità prolungata e la cronicizzazione del dolore.

Infine, fiore all’occhiello è la decisione aziendale di introdurre, sempre presso l’ospedale Grassi, la Scrambler Therapy che segna un passaggio importante per il trattamento del dolore cronico. “Si tratta di una tecnologia non invasiva che mira a modulare la percezione del dolore attraverso specifici impulsi elettrici offrendo ai pazienti una possibilità terapeutica ulteriore soprattutto nei casi di dolore neuropatico cronico. Una frontiera avanzata che amplifica l’offerta assistenziale e testimonia la volontà dell’azienda di investire in strumenti innovativi e percorsi di cura sempre più efficaci per migliorare la vita quotidiana del paziente, alleggerendo il carico emotivo delle famiglie”, dichiara il dott. Fabrizio Marra, Direttore della UO Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Grassi e coordinatore dell’Ambulatorio di Terapia del Dolore.

“E’ un passaggio fondamentale nell’opera dell’offerta assistenziale della nostra Azienda. Il dolore incide in maniera significativa sulla qualità della vita e richiede risposte tempestive e appropriate. Intervenire sulla terapia del dolore – spiega Laura Figorilli, Direttore Generale ASL Roma 3 – significa dare un segnale di attenzione alle persone oltre che clinico con percorsi di cura capaci di rispondere alle singole esigenze del territorio”.