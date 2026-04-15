Dall’antica Roma all’aeroporto: una nave per raccontare il territorio

Fiumicino porta l’archeologia tra i passeggeri: nel 2027 un’imbarcazione romana sarà esposta nello scalo

di Dario Nottola

Un annuncio importante per la cultura, strettamente legata alla storia antica del nostro territorio: nel 2027 l’aeroporto di Fiumicino ospiterà al suo interno, in modo che sia ammirata direttamente da viaggiatori e turisti, un’antica nave romana tra quelle ospitate all’interno del Museo delle Navi.

Lo ha annunciato, nei giorni scorsi, Veronica Pamio, Senior Vice President External Relations, Sustainability e Destination Management di Aeroporti di Roma, intervenendo al Museo delle Navi romane di Fiumicino alla presentazione del progetto “S.T.Ar.T. Ostia – Soluzioni Tecnologiche per l’ARcheologia e il Territorio” del Parco Archeologico di Ostia antica, con l’obiettivo principale di sperimentare, grazie ad innovazioni tecnologiche e realtà virtuali ed immersive, forme e modelli per una migliore conservazione, gestione e fruizione dei beni archeologici di Fiumicino ed Ostia Antica.

“Siamo orgogliosamente partner del Parco Archeologico di Ostia Antica e del Comune di Fiumicino, felici che il Parco abbia creduto in noi – ha sottolineato Pamio – Anni fa abbiamo pensato di esporre nell’aeroporto delle opere d’arte oltre la soglia dei musei e delle aree archeologiche; abbiamo così avviato un’operazione che sta diventando un’ispirazione a livello internazionale. In aeroporto dal 2022 sono esposte statue romane del Parco archeologico. Crediamo fortemente che la cultura sia una leva strategica per il Paese e che la valorizzazione di questo territorio dentro l’aeroporto sia doveroso da parte nostra: lo facciamo con convinzione ed andremo oltre: ad inizio 2027 ospiteremo un’antica nave romana che sarà esposta all’interno dello scalo, in modo che possa essere ammirata da viaggiatori e turisti che, incuriositi ed ammirati, avranno un motivo in più per visitare i luoghi culturali fuori dai circuiti più noti del comune di Fiumicino e di Roma”, ha terminato Pamio.