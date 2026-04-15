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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Aprile 2026

Incendio alle case Ater in Via Tago, paura tra i residenti

Le fiamme divampate nel pomeriggio hanno distrutto materiali altamente infiammabili e causato danni strutturali

 

di Fernanda De Nitto

 

Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato presso gli ambienti esterni di una palazzina Ater di Via Tago, all’Isola Sacra.

 

 

 

Ad intervenire prontamente sul posto sono stati i Vigili del Fuoco della squadra AS/13 che hanno spento l’incendio di rifiuti e materiali di risulta presenti negli spazi attigui all’ingresso della palazzina.

 

Il rogo ha completamente distrutto tutti i materiali presenti, provocando anche una densa nube di fumo nero che ha allarmato i residenti della zona.

 

A causa dell’intensità delle fiamme, data la tipologia di materiale distrutto, altamente infiammabile, è stato danneggiato il solaio, provocando danni strutturali.

 

I Vigili del Fuoco una volta spento l’incendio hanno provveduto a mettere i sigilli in tutta l’area interessata dal rogo, necessari per lo svolgimento delle indagini e per evitare pericoli per la popolazione, ed è stato interdetto l’accesso all’abitazione per i residenti della casa al primo piano dove il solaio ha subito danni strutturali.

 

Sono in corso le indagini per definire origine e cause dell’incendio. Notizia in aggiornamento

 

 

 

 

 

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Case ATER Incendio Vigili del Fuoco
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