Incendio alle case Ater in Via Tago, paura tra i residenti

Le fiamme divampate nel pomeriggio hanno distrutto materiali altamente infiammabili e causato danni strutturali

di Fernanda De Nitto

Nel tardo pomeriggio di oggi un incendio è divampato presso gli ambienti esterni di una palazzina Ater di Via Tago, all’Isola Sacra.

Ad intervenire prontamente sul posto sono stati i Vigili del Fuoco della squadra AS/13 che hanno spento l’incendio di rifiuti e materiali di risulta presenti negli spazi attigui all’ingresso della palazzina.

Il rogo ha completamente distrutto tutti i materiali presenti, provocando anche una densa nube di fumo nero che ha allarmato i residenti della zona.

A causa dell’intensità delle fiamme, data la tipologia di materiale distrutto, altamente infiammabile, è stato danneggiato il solaio, provocando danni strutturali.

I Vigili del Fuoco una volta spento l’incendio hanno provveduto a mettere i sigilli in tutta l’area interessata dal rogo, necessari per lo svolgimento delle indagini e per evitare pericoli per la popolazione, ed è stato interdetto l’accesso all’abitazione per i residenti della casa al primo piano dove il solaio ha subito danni strutturali.

Sono in corso le indagini per definire origine e cause dell’incendio. Notizia in aggiornamento