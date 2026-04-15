Mobilità e ambiente, nasce l’alleanza tra Italo e WWF Italia

Partnership triennale per sostenere le Oasi WWF, promuovere viaggi responsabili e coinvolgere dipendenti e cittadini

Italo e WWF Italia stringono un accordo triennale per promuovere una mobilità sempre più responsabile e avvicinare la popolazione alla natura ed al suo rispetto. Un’alleanza che unisce attenzione alle persone, vantaggi per i viaggiatori e supporto ai progetti e alle iniziative in campo dell’Associazione a tutela di ecosistemi e specie in Italia.

Tra questi, il principale progetto di conservazione dell’organizzazione in Italia sono le Oasi WWF – oltre 100 aree naturali protette – che rappresentano un presidio fondamentale per la conservazione della biodiversità, la ricerca scientifica e l’educazione ambientale.

Per dare un contributo concreto, Italo scende in campo con i suoi dipendenti, dedicando una giornata di volontariato aziendale presso l’Oasi WWF di Macchiagrande. La riserva naturale offre un rifugio tranquillo con oltre 400 ettari di paesaggi mozzafiato, tra prateria e foresta di macchia mediterranea, tutelando flora e fauna locali. Il prossimo venerdì, una rappresentanza di Italo composta da circa 40 dipendenti si recherà a Macchiagrande per svolgere attività sociali di manutenzione e valorizzazione dell’Oasi.

“Il settore dei trasporti è cruciale per la transizione energetica necessaria per fermare la crisi climatica. La mobilità deve essere un alleato della tutela dell’ambiente. Per questo siamo felici di poter annunciare oggi questa importante partnership con Italo. Una collaborazione che guarda al futuro nell’interesse di ambiente e passeggeri”, ha dichiarato Alessandra Prampolini, direttrice generale di WWF Italia.

“La mobilità sostenibile è una leva fondamentale per accompagnare la transizione ecologica del Paese e per rendere sempre più accessibile il patrimonio naturale italiano. Con questa partnership con WWF Italia rafforziamo il nostro impegno nel promuovere un modo di viaggiare responsabile, capace di coniugare innovazione, rispetto per l’ambiente e attenzione alle persone. Crediamo che il treno possa essere non solo un mezzo di trasporto efficiente, ma anche uno strumento concreto per avvicinare cittadini e comunità alla conoscenza e alla tutela della biodiversità”, ha dichiarato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori.

Italo, inoltre, è al fianco di WWF Italia supportando gli spostamenti del Gran Tour delle Oasi WWF, un viaggio di comunicazione che accompagnerà il pubblico in 10 Oasi WWF in giro per l’Italia, organizzato in occasione del 60° anniversario di WWF Italia. L’accordo prevede benefici concreti per i clienti Italo: chi sostiene o sceglierà di sostenere WWF Italia attraverso donazioni regolari potrà infatti acquistare biglietti negli ambienti Prima e Smart con uno sconto del 20% sulla tariffa Economy; mentre per i dipendenti WWF saranno disponibili agevolazioni di viaggio con sconto del 20% sulla tariffa Flex per i loro spostamenti.