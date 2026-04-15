Rotatoria Palidoro–Tragliatella, Chioccia (Cmrc): “Sgarbo istituzionale da Regione e Comune”

La consigliera: “Nessun invito alla consegna delle aree, nonostante il lavoro svolto negli anni”

“Apprendiamo con soddisfazione, nell’interesse della cittadinanza, la notizia della presa in consegna delle aree per l’apertura del cantiere finalizzato alla realizzazione dell’intersezione a rotatoria tra la strada provinciale SP Palidoro–Crocicchie e via di Tragliatella. Resta tuttavia lo stupore per non essere stati né avvisati né tantomeno invitati. Nel corso del sopralluogo effettuato nel febbraio 2022 alla presenza del sindaco di Fiumicino, Montino, del presidente del XIV Municipio Della Porta, del sindaco di Anguillara Pizzigallo, del consigliere Bufalini e di una rappresentanza di cittadini, come risulta dai verbali agli atti, prospettai infatti, come intervento risolutivo, proprio la realizzazione di una rotatoria” Lo dichiara in una nota la consigliera delegata alla Viabilità, Mobilità e Infrastrutture della Città metropolitana di Roma Capitale, Manuela Chioccia, dopo aver appreso che il sindaco di Fiumicino e l’assessora regionale Manuela Rinaldi hanno proceduto alla presa in consegna delle aree con una cerimonia svoltasi ieri, senza che ne fosse data comunicazione all’Ente metropolitano.

“L’allora sindaco Montino si fece carico di predisporre il progetto – prosegue – che io stessa portai in Regione Lazio per verificarne la fattibilità e la relativa copertura economica. Nonostante il cambio delle amministrazioni comunali e regionali, abbiamo continuato a partecipare attivamente al prosieguo dell’iter progettuale, invitando la Regione a mantenere l’impegno di stanziare le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera”.

“Ritengo che – Conclude Chioccia – il rispetto istituzionale non debba mai venire meno, soprattutto nell’ambito di un rapporto di collaborazione reciproca tra Enti”.