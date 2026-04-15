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Scritto da Fiumicino Online - mercoledì, 15 Aprile 2026

Tagli su sfalci e potature, opposizioni all’attacco: “Servizi ridotti ai cittadini”

Partito Democratico, Lista Ezio Sindaco e Sinistra Italiana contestano il Comune: “Disattese le previsioni contrattuali, serve chiarezza”

 

Duro attacco dei gruppi consiliari di opposizione del Comune di Fiumicino – Partito Democratico, Lista Ezio Sindaco e Sinistra Italiana – sulla gestione del servizio di raccolta di sfalci e potature, al centro di una nota congiunta che denuncia una significativa riduzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto contrattualmente.

 

Secondo quanto riportato dalle opposizioni, l’Amministrazione comunale starebbe fornendo “informazioni fuorvianti”, limitandosi a richiamare il Capitolato d’Appalto senza considerare l’offerta tecnica aggiudicataria, anch’essa parte integrante e vincolante del contratto.

 

Nel dettaglio, i consiglieri evidenziano come la documentazione contrattuale preveda fino a 312 ritiri annui per utenza, mentre il servizio attualmente sarebbe stato ridotto a un solo ritiro settimanale, pari a 52 ritiri l’anno. Una scelta che, secondo i firmatari del comunicato, rappresenterebbe “un grave disservizio per la cittadinanza” e un peggioramento concreto della qualità del servizio.

 

L’operazione viene definita come penalizzante per i cittadini e in contrasto con l’interesse pubblico, sollevando interrogativi sulla corretta applicazione del contratto e sulla reale tutela della collettività.

 

Le opposizioni parlano inoltre di una narrazione “parziale e fuorviante” da parte dell’Amministrazione nel tentativo di giustificare le modifiche introdotte, ribadendo la necessità di maggiore trasparenza.

 

Da qui la richiesta congiunta dei Gruppi di Opposizione del Comune di Fiumicino – Partito Democratico, Lista Ezio Sindaco, Sinistra Italiana: “Il ripristino immediato del servizio secondo quanto previsto dagli accordi contrattuali, la massima chiarezza sugli atti amministrativi e spiegazioni puntuali rivolte ai cittadini”.

 

 

 

 

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Opposizione Sfalci
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