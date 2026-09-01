Aria condizionata e raffreddore estivo: tra credenze popolari e prove scientifiche

L’esposizione al freddo può irritare le vie respiratorie, ma non provoca un’infezione: ventilazione, aerosol e qualità dell’aria contano molto di più

Dr. Fabio Reposi, direttore Farmacia Comunale Aranova

Si continua a pensare che esista un’associazione tra l’esposizione all’aria condizionata e le infezioni respiratorie acute. Quanta verità c’è in questa credenza? L’uso dell’aria condizionata è oggi un elemento fondamentale degli ambienti urbani e sanitari nei mesi estivi. La sua diffusione ha modificato in modo sostanziale l’esposizione ambientale della popolazione, specialmente nelle regioni soggette a ondate di calore sempre più frequenti. Tuttavia, nella pratica clinica e nella popolazione generale, persiste un’associazione profondamente radicata tra l’esposizione all’aria condizionata e l’insorgenza di infezioni respiratorie acute, solitamente descritte dai pazienti come raffreddori estivi.

Dal punto di vista delle prove scientifiche, questa relazione causale diretta non è corretta. Le infezioni respiratorie acute delle vie respiratorie superiori sono causate da virus respiratori, principalmente rinovirus, adenovirus, coronavirus stagionali e non dall’esposizione all’aria fredda o alle correnti d’aria in sé . L’aria condizionata non è un agente infettivo né un fattore eziologico diretto, sebbene possa modificare l’ambiente fisico in cui avvengono i contagi. L’esposizione all’aria fredda e secca può indurre alterazioni funzionali nella mucosa respiratoria. La diminuzione dell’umidità ambientale è associata a una maggiore evaporazione dell’acqua superficiale dell’epitelio respiratorio, il che può alterare la funzione mucociliare e aumentare la viscosità del muco. Questi cambiamenti possono causare una sensazione di irritazione faringea, lieve congestione nasale o disfonia transitoria.

Tuttavia, questi fenomeni non implicano un’infezione. La presenza di sintomi respiratori aspecifici non equivale a una malattia infettiva, poiché non vi è né replicazione virale né risposta infiammatoria sistemica tipica di un’infezione acuta. La letteratura sugli ambienti interni ha descritto come una bassa umidità relativa possa essere associata a una maggiore irritazione delle mucose, ma non a una maggiore incidenza diretta di infezioni virali in assenza di esposizione all’agente patogeno.

Il ruolo dei sistemi di climatizzazione nella trasmissione delle infezioni respiratorie va compreso alla luce delle dinamiche degli aerosol e della ventilazione degli ambienti interni. Le evidenze accumulate negli ultimi anni, in particolare a partire dalla pandemia da SARS-CoV-2, hanno rafforzato l’importanza della trasmissione per via aerea negli ambienti chiusi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che l’insufficiente ventilazione degli spazi interni aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni respiratori diffusi tramite aerosol . In questo contesto, gli impianti di climatizzazione possono svolgere un ruolo ambivalente: non sono la fonte dell’agente infettivo, ma possono influire sulla distribuzione e sul ricircolo dell’aria se non sono progettati o sottoposti a manutenzione in modo adeguato. La letteratura in materia di salute ambientale indica costantemente che i fattori di rischio rilevanti includono lo scarso ricambio d’aria, l’elevata densità di occupazione degli spazi chiusi e la prolungata esposizione in ambienti interni, più che la temperatura dell’aria in sé.

Pertanto, l’aria condizionata non deve essere considerata un fattore causale dell’infezione, bensì una componente dell’ambiente fisico in grado di influenzare la probabilità di esposizione al virus. Sebbene le infezioni respiratorie siano più frequenti nei mesi freddi, si verificano anche durante l’estate. La stagionalità dei virus respiratori non scompare, ma cambia in termini di intensità e andamento della diffusione.

In questo contesto, è frequente osservare un errore di attribuzione causale da parte dei pazienti: la comparsa dei sintomi a seguito di un’esposizione percepita come fredda (per esempio l’aria condizionata) viene interpretata come una relazione causale diretta. Tuttavia, dal punto di vista epidemiologico, è più probabile che l’infezione sia stata contratta in precedenza in un contesto sociale o in un ambiente chiuso e che i sintomi coincidano temporalmente con l’esposizione ambientale.

Questo fenomeno è ben noto nella medicina clinica ed è legato alla tendenza umana a cercare spiegazioni immediate ed evidenti per i sintomi comuni, soprattutto quando esiste un fattore ambientale facilmente identificabile. Sebbene l’aria condizionata non sia una causa di infezioni respiratorie, sono stati segnalati effetti sulla salute che è opportuno tenere in considerazione, quali secchezza o irritazione delle vie aeree superiori. L’esposizione prolungata ad ambienti con bassa umidità relativa può favorire la secchezza oculare e sintomi compatibili con la sindrome dell’occhio secco. Inoltre, l’esposizione diretta e prolungata a correnti d’aria fredda può essere associata a contratture muscolari o disturbi muscoloscheletrici aspecifici.

Nelle persone affette da patologie respiratorie preesistenti, come la rinite allergica o l’asma, un ambiente eccessivamente secco o freddo può fungere da fattore scatenante dei sintomi, anche se, ancora una volta, senza che ciò implichi un’infezione.

Dal punto di vista della salute pubblica, il principale rischio ambientale in estate non è il raffreddamento causato dall’aria condizionata, bensì l’esposizione a temperature elevate e prolungate. Le ondate di calore sono costantemente associate a un aumento della morbilità e della mortalità, soprattutto tra gli anziani, i pazienti affetti da malattie croniche e le fasce socialmente vulnerabili della popolazione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ampiamente documentato gli effetti del caldo estremo sulla salute, tra cui la disidratazione, l’aggravamento delle patologie cardiovascolari e respiratorie e l’aumento della mortalità globale durante gli episodi di caldo estremo . Il colpo di calore rappresenta la forma più grave dello spettro delle malattie legate al caldo e costituisce un’emergenza vitale.

In questo contesto, l’aria condizionata è considerata una misura preventiva efficace contro lo stress termico, soprattutto per le persone a rischio, a condizione che venga utilizzata in modo corretto.

Lungi quindi da essere considerata un fattore di rischio primario, un suo uso adeguato può contribuire a ridurre gli effetti negativi del caldo estremo, uno dei principali problemi di salute ambientale nell’attuale contesto dei cambiamenti climatici.

In definitiva, la chiave non sta nell’evitare l’aria fredda, ma nel comprendere meglio l’ecologia dei virus respiratori e i reali fattori ambientali che determinano la salute negli ambienti interni.