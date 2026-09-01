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Scritto da Fiumicino Online - martedì, 1 Settembre 2026

Fregene, torna la “Benedizione degli zainetti” per l’inizio della scuola

Domenica 6 settembre alle 10, nello Spazio Sacro in Pineta, la parrocchia invita ragazzi e famiglie ad affidare il nuovo anno scolastico a un gesto di speranza e condivisione

 

 
di Dario Nottola

 

 

In vista dell’imminente apertura del nuovo anno scolastico, domenica 6 settembre, alle 10, nello Spazio Sacro in Pineta, la parrocchia Assunzione Beata Vergine Maria, a Fregene, lancia la “Benedizione degli zainetti”.

 

“Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, torna un appuntamento semplice ma ricco di significato: la benedizione degli zainetti, dei ragazzi e delle loro famiglie – viene sottolineato – La benedizione degli zaini non è un gesto scaramantico o un ‘portafortuna’ per l’anno che sta per iniziare. È un segno con il quale vogliamo affidare al Signore i nostri ragazzi, le loro famiglie, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. È anche un’occasione per ricordarci quanto siano preziosi la scuola, lo studio e l’istruzione: opportunità di crescita, di incontro e di formazione che spesso diamo per scontate, ma che ancora oggi, in tante parti del mondo, non sono garantite a tutti”.

 

Iniziamo insieme il nuovo anno scolastico con gratitudine, fiducia e speranza, affidando al Signore il cammino che attende studenti, famiglie, insegnanti ed educatori. Ragazzi, non dimenticate di portare con voi il vostro zainetto! Vi aspettiamo!”, conclude la parrocchia

 

 

 

 

 

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Benedizione zainetti Fregene
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