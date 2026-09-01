“Fiumicino e Ostia, settembre tra archeologia, musica e visite speciali”

Concerti, visite guidate, rievocazioni e ingressi gratuiti animano per tutto il mese i siti archeologici di Ostia Antica, Fiumicino e Isola Sacra

di Dario Nottola

Con la stagione balneare ormai agli sgoccioli, tornano nel vivo, a settembre, gli appuntamenti a Fiumicino ed Ostia Antica organizzati dal Parco Archeologico.

Il 3 e 4 settembre il Parco, a Tolosa, partecipa al convegno “Rome et la mer a l’Epoque Republicaine” con l’intervento “A praedonibus capta: quando il pericolo viene dal mare. Ostia, i pirati e la navigazione nella tarda Repubblica” a cura di A. Casaramona, D. Daffara e Alessandro D’Alessio.

Torna, poi, la rassegna “Giulio in jazz”: la musica jazz in collaborazione col Museo del Saxofono di Maccarese. Tutti i sabati di settembre un concerto alle ore 20.

Tutti i sabati sera di settembre, inoltre, il Museo delle Navi, a Fiumicino, ospiterà la rassegna “Ostiensia- Le navi raccontano: commerci e rotte nel mondo romano”, dalle ore 19.30. Ogni sabato un’attività didattica e di reenactment diversa.

Tutte le domeniche di settembre il Museo Ostiense aprirà al pubblico la domenica sera, gratuitamente, dalle 19.30 alle 22.30.

Analogamente, tutte le domeniche di settembre apre le sue porte al pubblico il complesso di Sant’Ippolito all’Isola Sacra, gratuitamente, dalle 11 alle 14.30.

Domenica 6 settembre è la #domenicalmuseo: ingresso gratuito in tutti i siti del Parco, ciascuno secondo i propri orari: https://ostiaantica.cultura.gov.it/visita/

Sempre il 6, alle 10.30, in agenda una visita guidata alla Sinagoga di Ostia antica a cura del Centro di Cultura Ebraica. Info e prenotazioni via email a prenotazioni.ostia@romaebraica.it.

Infine, il 18 e 19, il Direttore del Parco, Alessandro D’Alessio, parteciperà a “Sguardo sul Medioevo. Evangelizzazione e cristianizzazione da Roma alla periferia dell’impero”, a Codiponte, in Lunigiana.