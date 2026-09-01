Premio Anna Cau 2026, un riconoscimento a chi non lascia sole le persone in difficoltà

Il 4 settembre al Porto Turistico di Ostia la consegna del premio promosso da Abbraccio APS. Luisa Serratore: “Celebriamo l’altruismo di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte”

Un riconoscimento dedicato a chi, lontano dai riflettori, sceglie ogni giorno di stare accanto alle persone e alle famiglie che affrontano situazioni di disagio, malattie complesse e difficoltà sociali. Il prossimo 4 settembre 2026, presso il Porto Turistico di Ostia, sarà consegnato il Premio Anna Cau 2026, istituito dall’Associazione Abbraccio APS per valorizzare l’altruismo, la solidarietà e la vicinanza concreta verso chi rischia di rimanere solo o invisibile.

La cerimonia si svolgerà nell’ambito di Flumen 26, evento promosso dall’Associazione IO NOI e dal Movimento Nonviolento, con il sostegno di CSV Lazio.

Il Premio Anna Cau nasce con l’obiettivo di dare visibilità e riconoscimento a quelle persone che, con gesti spesso silenziosi ma fondamentali, contribuiscono a contrastare l’isolamento sociale e psicologico e a difendere la dignità e i diritti di chi vive quotidianamente condizioni di particolare fragilità.

Il riconoscimento è intitolato alla memoria di Anna Cau, fondatrice dell’Associazione Abbraccio APS, e intende mantenerne vivo lo spirito e l’impegno. Non è rivolto a enti o professionisti, ma soprattutto a persone comuni che, con semplicità, costanza e determinazione, offrono sostegno, sollievo concreto e un punto di riferimento reale alle famiglie e a quanti attraversano momenti di grande difficoltà.

“Il Premio Anna Cau vuole ricordare la sua fondatrice e celebrare, proprio come lei faceva, l’altruismo di chi sceglie di non voltarsi dall’altra parte”, dichiara Luisa Serratore, Vicepresidente dell’Associazione Abbraccio APS.

“Affrontare ogni giorno il peso della malattia o del disagio sociale significa spesso scontrarsi con la solitudine e con l’incertezza dei propri diritti. Con questo premio riconosciamo il valore inestimabile di chi affianca quotidianamente le famiglie, costruisce reti di solidarietà e restituisce speranza e dignità al percorso di ogni persona”, conclude Serratore.

Con l’appuntamento del 4 settembre, l’Associazione Abbraccio APS vuole quindi accendere i riflettori su una solidarietà concreta, fatta di presenza, ascolto e responsabilità condivisa, ricordando quanto il sostegno di una singola persona possa diventare determinante nella vita di chi attraversa una situazione di fragilità.

L’associazione invita la cittadinanza, i media e le realtà del Terzo settore a partecipare alla cerimonia, per condividere un momento di memoria, partecipazione e forte valore sociale.