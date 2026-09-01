Fiumicino, scuole pronte per il nuovo anno: manutenzione e disinfestazioni nei plessi

Interventi di messa in sicurezza e riqualificazione negli edifici scolastici. Cerulli: “Ambienti sicuri e salubri per studenti e personale”

di Dario Nottola

Proseguono i lavori dell’Amministrazione comunale di Fiumicino in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico. Lo sottolinea, in un post, il consigliere comunale Federica Cerulli.

“Le scuole sono pronte ad accogliere i nostri bambini e ragazzi, in sicurezza – spiega – In questi giorni i nostri uffici hanno inviato alle scuole comunali (asili nido e scuole dell’infanzia) ed agli istituti statali (scuole primarie e secondarie di primo grado) la comunicazione per programmare i sopralluoghi necessari all’esecuzione degli interventi di disinfestazione. Gli interventi previsti riguarderanno il trattamento adulticida contro gli insetti alati e il trattamento blatticida, attività fondamentali per la tutela dell’igiene e della salute pubblica. Nel caso in cui ci sarà l’esigenza si procederà anche con la disinfestazione per i ratti. Per evitare qualsiasi interferenza con la ripresa delle lezioni, tutti i trattamenti saranno eseguiti prima dell’inizio ufficiale dell’anno scolastico, così da garantire ambienti sicuri, salubri e pronti ad accogliere studenti, insegnanti e personale scolastico”.

“Un’attenzione concreta verso le nostre scuole e verso le famiglie, perché la sicurezza e il benessere dei nostri ragazzi vengono sempre al primo posto”, conclude Cerulli.

Nel frattempo, sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza, manutenzione e riqualificazione degli edifici scolastici del territorio comunale. Sono stati realizzati diversi interventi nei plessi scolastici del territorio.

All’I.C. Lido Faro di via Fontana sono state cambiate le due vetrate dell’ingresso principale, mentre all’I.C. Colombo – succursale di via Rodano è stata sostituita la porta dell’uscita di sicurezza al piano terra. All’I.C. Porto Romano, sede centrale di via Bignami, sono stati completati lavori di riqualificazione della palestra, con il ripristino del magazzino, degli spogliatoi, dei bagni e delle docce. Effettuati inoltre i lavori di rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura dei muretti esterni di confine nel tratto compreso tra via Fontana e via Bignami.

“Stiamo portando avanti un’azione capillare di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole del nostro territorio – aveva spiegato nei giorni scorsi l’Assessore ai Lavori Pubblici, Giovanna Onorati – Gli interventi che abbiamo realizzato riguardano elementi importanti per la sicurezza degli edifici, come gli ingressi e le uscite di emergenza, ma anche gli spazi interni ed esterni. Continueremo a intervenire nei diversi plessi del territorio, programmando le opere necessarie per garantire scuole sempre più adeguate alle esigenze dei nostri alunni e del personale scolastico”.