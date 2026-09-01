MARE Bistrot di Pascucci entra nella selezione della Guida MICHELIN

“Vedere crescere questo progetto, insieme alle persone che ogni giorno gli danno anima e identità, è la soddisfazione più grande”

di Dario Nottola

“Pascucci al Porticciolo” di Gianfranco Pascucci, a Fiumicino, è stato così nuovamente “premiato” e segnalato dalla Guida Michelin tra le novità estive e le eccellenze del panorama gastronomico italiano.

La grande novità estiva vede, infatti, “Mare Bistrot”, la nuova insegna informale a Fiumicino dello chef stellato, ufficialmente inserita tra i nuovi ristoranti della Guida Michelin. Una declinazione della cucina ittica d’autore ma in chiave più informale, accessibile e “pop” rispetto al ristorante tradizionale.

“Vedere crescere questo progetto, insieme alle persone che ogni giorno gli danno anima e identità, è la soddisfazione più grande – la soddisfazione espressa dal sodalizio sulla propria pagina instagram – Questa bellissima squadra è guidata da @Guendalina.Pascucci in sala e Andrea Rivetti in cucina. Siamo felici per questo importante traguardo e ci auguriamo che sia solo l’inizio di un percorso ricco di soddisfazioni”.

L’insegna fa parte degli oltre 30 nuovi ingressi estivi segnalati dagli ispettori della Guida, insieme ad altre importanti aperture come quelle di Carlo Cracco a Roma e Iside De Cesare a Firenze.

Gli ispettori di Michelin Italia 2027, in vista della presentazione a Piacenza il 12 novembre con la cerimonia di assegnazione delle Stelle e Bib Gourmand, hanno già preannunciato la rosa di ristoranti “Novità” sia sul sito web della Guida Michelin Italia sia sull’app (disponibile per iOS e Android). Tra i big selezionati l’apertura a Roma di Carlo Cracco, la nuova insegna a Fiumicino della famiglia Pascucci, e l’apertura a Firenze di Terrae by Iside De Cesare. La mappa gastronomica si rinnova sia per la Capitale che per i suoi dintorni, dal Lido di Ostia ai Castelli Romani che registrano un vero e proprio exploit in guida.

L’isola di Lampedusa è inoltre tra le novità, una doppietta peraltro, dell’edizione 2027.

In attesa di sapere se si tratta di stellati o menzioni, la nuova edizione della “rossa” ha selezionato: Gustoo a Busto Arsizio (Varese); Casa Vicina a Ivrea (Torino); Antica Trattoria Cirio a Torino; Tiffany Bistrot di Mare a Torino; Partage a Rivarolo Canavese (Torino); Balzi Rossi a Ventimiglia (Imperia); La Corte del Noce a Villa d’Adda (Bergamo), Thelema – Maison de Cuisine a San Vito (Milano); Lino Bistrot a Pavia; Il Ginkgo a Cremona e Lemelae Gallio (Vicenza) con carni identitarie come la pecora di Foza alla brace. New entry è anche Terrae by Iside De Cesare a Firenze, tra le mura rinascimentali di Tivoli Palazzo Gaddi con menu, costruito a quattro mani con il resident chef pugliese Salvatore Canargiu in un racconto che intreccia la Toscana e i suoi prodotti con suggestioni laziali provenienti dalla Tuscia, terra dello stellato La Parolina.

Entrano inoltre in guida: Osteria Landi a Lido di Ostia – Roma; Pepe Barra Italiana a Milano; Tavola MoS – Stefano Zanini a Lonato del Garda (Brescia); DEG Ristorante a Busto Arsizio (Varese); Lisander a Malgrate (Lecco); Saleblu a Monopoli (Bari); Da Tuccino — Polignano a Mare (Bari); Tribuna Campitelli a Roma; Metis nel quartiere Mezzocamino tra Roma e il litorale; Viride by Carlo Cracco a Roma; per l’appunto Mare Bistrot a Fiumicino; Tinello Bistrot a Castel Gandolfo (Roma); Pasqualina a Frascati (Roma); L’Acqua Bulle a Grottaferrata (Roma); Avus a Marino (Roma); Osteria Saint Martin a Zagarolo (Roma); Taverna Trilussa a Roma; Osteria Terra Arsa a Foggia; Ausa a Isernia; Borgo Cala Creta-Giardino Arabo a Lampedusa; La Nigra a Lampedusa; Osteria Stella -a Masone (Genova); Aroma a Matera; Radino Wine Bistrot a Matera; Casa Gasperoni a Poggio Torriana (Rimini); La Marianna a Rimini; Entroterra Trattoria Sostenibile a Teramo; Casa Serafini a Borgo Tossignano (Bologna); Podere Giglio a Empoli (Firenze); Akira Back a Firenze; Cucina di Sintesi a Genova; Charleston by Giovanni Solofra a Palermo; Osteria Mercede a Palermo.