La scuola si mette in viaggio: a Roma “Destinazione Sapere”

Dal 18 al 20 settembre docenti e dirigenti scolastici nella Capitale per sperimentare nuovi itinerari didattici e confrontarsi sul futuro della formazione. L’iniziativa di Primatour, Treccani Esperienze e Conoscere X Crescere unisce cultura, orientamento e apprendimento sul campo

Incontrarsi, conoscere, approfondire e progettare il futuro della formazione scolastica, grazie all’interazione con i docenti e i dirigenti scolastici che arriveranno a Roma per scoprire e collaborare ai nuovi progetti di “Destinazione Sapere – Scoprire. Ascoltare. Crescere”, l’iniziativa promossa da Primatour Tour Operator in collaborazione con Treccani Esperienze e l’Associazione Conoscere X Crescere.

Dal 18 al 20 settembre 2026 tre giornate tra cultura, storia e formazione nella Capitale per i docenti e i dirigenti scolastici che vorranno ‘testare’ gli itinerari e le proposte culturali destinate agli studenti ideate per i Viaggi Scolastici di Primatour e Treccani Esperienze. Vivere le esperienze, provare emozioni: nei Viaggi Scolastici imparare per gli studenti diventa ‘naturale’ e semplice. Dunque con ‘Destinazione Sapere’ la didattica diventa immersiva, coinvolgente, memorabile, per studenti e docenti.

Un appuntamento pensato come un vero e proprio viaggio formativo nella “città eterna”, capace di unire cultura, momenti di confronto e presentazione delle nuove proposte dedicate al mondo della scuola.

La Roma ‘nascosta’ e la Roma monumentale raccontata, come nella scorsa edizione 2025, dalle guide speciali di Treccani Esperienze, ‘i narratori’, che arricchiscono le visite nei luoghi più emozionanti della capitale con storie, approfondimenti e curiosità capaci di ravvivare l’interesse degli studenti e degli stessi docenti e dirigenti invitati a conoscere e vivere i progetti di Destinazione Sapere’.

L’iniziativa rappresenta infatti un nuovo capitolo e il consolidamento della collaborazione tra Primatour e Treccani Esperienze, una partnership che mette al centro la valorizzazione del viaggio e dell’esperienza diretta come strumenti di apprendimento.

Il momento centrale di “Destinazione Sapere” sarà la conferenza di sabato 19 settembre, in programma nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00, presso The Social Hub Roma, location scelta per ospitare l’evento di quest’anno: uno spazio contemporaneo, accogliente e pensato per favorire confronto, networking e condivisione, che diventerà per un pomeriggio il punto d’incontro tra operatori del settore, professionisti della formazione e mondo della scuola.

Tra i protagonisti della conferenza l’Ing. Mario Schember, formatore ed esperto in gestione dei fondi europei per la scuola, che offrirà un approfondimento dedicato alle opportunità e agli strumenti a disposizione degli istituti scolastici per sostenere e sviluppare i propri progetti formativi.

La giornata sarà inoltre l’occasione per presentare le aziende convenzionate con Primatour e le attività di FSL, Formazione Scuola-Lavoro, che saranno proposte alle scuole nel corso del prossimo anno scolastico. Un momento particolarmente importante per conoscere da vicino le realtà coinvolte e le nuove opportunità di esperienza e orientamento che potranno arricchire l’offerta formativa degli istituti.

“Il viaggio può essere molto più di una semplice esperienza fuori dall’aula: è uno strumento didattico capace di lasciare un segno”, è la filosofia alla base di ‘Destinazione Sapere’, che sintetizza il percorso attraverso tre parole chiave: “scoprire, ascoltare, crescere”, come ha spiegato il dott. Simone Schiavoni, direttore commerciale Primatour Tour Operator. “Prosegue e cresce il progetto esclusivo nazionale Destinazione Sapere, nato dalla partnership tra Primatour Tour Operator e Treccani Esperienze. Due realtà che, unite, condividono una missione comune: offrire agli studenti italiani percorsi di viaggio che non siano soltanto spostamenti, ma autentiche esperienze formative. Vi aspettiamo per portare avanti insieme i percorsi migliori per unire istruzione, emozioni e socialità”.

La partecipazione è gratuita e i posti sono limitati: gli organizzatori invitano i docenti e dirigenti scolastici interessati a prenotarsi il prima possibile.