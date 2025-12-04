La magia del Natale illumina i reparti del Bambino Gesù di Roma e Palidoro

Decorazioni, doni e solidarietà per accompagnare i piccoli pazienti e sostenere il Progetto Accoglienza, pilastro del supporto alle famiglie in cura

di Dario Nottola

Al Bambino Gesù, nelle sedi di Roma e Palidoro, il Natale arriva nei reparti dove bambini, ragazzi e famiglie trascorrono giorni delicati, spesso lontani da casa per lunghi periodi. Come ogni anno, l’Ospedale Pediatrico romano accende la magia delle feste con una serie di iniziative pensate per regalare momenti di serenità ai piccoli pazienti ricoverati: mercatini solidali, corsie addobbate, la consegna dei doni e l’arrivo acrobatico di Babbo Natale. Il Natale al Bambino Gesù è anche tempo di solidarietà: per tutto il periodo delle festività sarà infatti possibile sostenere la campagna di raccolta fondi destinata al ‘Progetto Accoglienza’.

Nelle sedi del Bambino Gesù al Gianicolo, San Paolo e Palidoro, hanno preso il via i tradizionali mercatini solidali con una proposta di prodotti e idee regalo il cui ricavato contribuirà a sostenere i progetti dell’Ospedale. Le corsie addobbate a festa grazie all’impegno di personale e volontari, accompagneranno le giornate dei bambini con luci, colori e decorazioni pensate per far sentire loro un po’ meno la distanza da casa.

L’appuntamento più atteso è l’arrivo dei Babbo Natale acrobati. Muniti di funi, imbraghi e moschettoni, il prossimo 18 dicembre i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio si caleranno dai tetti dell’Ospedale al Gianicolo trasformando il loro ingresso spettacolare in un momento di gioia e stupore per i più piccoli. Al termine dell’impresa, gli atletici Santa Claus distribuiranno doni a tutti i bambini presenti.

Le iniziative in programma fanno da cornice alla campagna natalizia dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dedicata al ‘Progetto Accoglienza’: un servizio fondamentale che offre ospitalità, pasti, trasporti, sostegno psicologico, mediazione culturale, corsi di lingua e attività scolastiche ai piccoli pazienti e alle loro famiglie costrette a vivere lunghi periodi lontano da casa e dalla propria quotidianità.

Nel 2024 il Progetto ha supportato 4.351 famiglie, garantendo oltre 100.000 pernottamenti gratuiti e numerosi servizi pensati per alleggerire il carico delle degenze prolungate e per non lasciare nessuno solo in un momento di maggiore fragilità.