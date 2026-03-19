Romics, dal 9 al 12 aprile torna la 36ª edizione alla Fiera di Roma

Oltre 400 espositori e ospiti internazionali, omaggi a Spider-Man Miles Morales e Space Jam, cinque i Romics d’Oro premiati

di Dario Nottola

La 36^ edizione di Romics, il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e ISI.URB, si terrà in Fiera Roma, sulla via Portuense alle porte di Fiumicino, dal 9 al 12 aprile. Un programma ricco di iniziative, ospiti di rilievo internazionale, anteprime esclusive e spazi per il pubblico di ogni età. Una grande manifestazione con oltre 400 espositori, con eventi in contemporanea che si svolgono nei cinque padiglioni, in uno spazio espositivo di oltre 70.000 mq.

Due i manifesti della campagna ufficiale della 36^ edizione di Romics, con l’omaggio all’iconico Spider-Man Miles Morales e a Space Jam. L’arte di Sara Pichelli, tra i Romics d’Oro dell’edizione, viene celebrata con il manifesto che cattura il volto dinamico di Miles Morales, personaggio che ha co-creato, in una delle pose più iconiche di Spider-Man. In occasione del 30° anniversario del film Space Jam, Romics celebra i campioni della Tune Squad, con i volti di Bugs Bunny e Daffy Duck in rappresentanza dei mitici Looney Tunes. In collaborazione con Warner Bros. Entertainment Italy, i visitatori troveranno divertenti experience, contenuti speciali e una mostra dedicata.

Insigniti del prestigioso Romics d’Oro durante la 36^ edizione del Festival: Lorenzo Mattotti, Victor Perez, Sara Pichelli, Bill Plympton e Rhianna Pratchett. Lorenzo Mattotti, uno dei protagonisti più raffinati e influenti dell’arte contemporanea globale, geniale autore di capolavori come Fuochi e Il signor Spartaco, celebre illustratore per The New Yorker e regista del lungometraggio La famosa invasione degli orsi in Sicilia. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile.

Victor Perez, tra i più autorevoli protagonisti internazionali dell’industria degli effetti visivi, vincitore di due David di Donatello e firma d’eccellenza per franchise come Star Wars, Harry Potter, Pirati dei Caraibi e Fantastici Quattro. Regista e guru mondiale degli effetti visivi, ha rivoluzionato la narrazione digitale unendo tecnologia e fantasia. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile.

Sara Pichelli, tra le più influenti autrici del fumetto internazionale e storica firma Marvel Comics, celebre per aver creato visivamente Miles Morales, lo Spider-Man protagonista del film premio Oscar. Protagonista, inoltre, di serie di successo internazionale quali I Fantastici Quattro e Scarlet Witch, è un’icona dell’eccellenza italiana nel mondo. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma sabato 11 aprile.

Bill Plympton, considerato il “re dell’animazione indipendente” e primo autore a disegnare interamente a mano un lungometraggio animato con The Tune, pluripremiato a Cannes e nominato a due premi Oscar per i suoi cortometraggi, ha firmato otto storiche “couch gags” per I Simpson e lavorato con star musicali come Madonna. Un maestro indiscusso dello stile grottesco, satirico e visionario. L’incontro di celebrazione Romics d’Oro è in programma domenica 12 aprile.