Dal Sogno alla Carta: Giulio Gismondi presenta la sua raccolta poetica

Un viaggio intimo tra emozioni, ricordi e parole finalmente libere
C’è un momento in cui i pensieri smettono di restare chiusi in un cassetto e trovano il coraggio di diventare voce. È questo il cuore della presentazione del libro “Immagini ed Emozioni”, di Giulio Gismondi, che si terrà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 17:00, presso il Centro Senior Pleiadi (via Copenaghen 30, Fiumicino).
Non solo una collezione di versi, ma il risultato di un percorso profondo maturato all’interno del corso “Sogno nel cassetto”, tenuto dal Professor Franco Bello. Un’esperienza che ha permesso all’autore di trasformare suggestioni, ricordi ed emozioni in una struttura narrativa.
La raccolta esplora i temi universali della quotidianità: riflessioni che spesso restano custodite nel silenzio, nonostante il desiderio di condividerle. Il contributo del Prof. Bello è stato la chiave per scardinare quel “cassetto” dove l’autore custodiva i suoi versi, portando a compimento un progetto atteso da anni.
Alla presentazione interverranno: Giulio Gismondi, autore dell’opera; Brunella Bassetti, in veste di relatrice; Prof. Franco Bello, per dialogare sulla genesi del libro e sul valore della scrittura come strumento di consapevolezza. Centro Senior Pleiadi