Wizz Air rafforza Roma Fiumicino: nuova crescita, più rotte e 500.000 posti in più

Con il 17° Airbus A321neo e 12 nuove rotte internazionali, la compagnia consolida Roma come hub strategico in Italia e accelera lo sviluppo del network europeo
Wizz Air annuncia una nuova fase di espansione a Aeroporto di Roma Fiumicino, con l’introduzione del 17° Airbus A321neo a partire da ottobre 2026.
L’investimento rafforza Roma come principale base italiana della compagnia, portando: +500.000 posti annui; 12 nuove rotte verso 9 Paesi; 40 nuovi posti di lavoro diretti (oltre 600 già presenti).
Con questa espansione, Wizz Air raggiungerà: 17 aeromobili basati a Roma; 75 rotte verso 30 Paesi; Oltre 9,1 milioni di posti nel 2026 (+22,5%)
Nuove destinazioni principali
Tra le nuove rotte spiccano collegamenti verso: Grecia (Chania, Cefalonia, Rodi); Nord Europa (Oslo, Tallinn); Europa centrale e orientale (Dortmund, Košice, Oradea, Varna); Mediterraneo (Malta, Minorca, Podgorica)
Parallelamente, la compagnia potenzia rotte già consolidate verso: Spagna (Ibiza, Malaga, Valencia, Alicante); Grecia (Santorini, Corfù); Europa dell’Est (Budapest, Cracovia, Sofia); Italia (Lampedusa)
Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo, garantendo maggiore efficienza, minori emissioni e comfort migliorato.
Questa espansione conferma Roma Fiumicino come hub chiave nel network europeo di Wizz Air e evidenzia un forte focus su: traffico leisure internazionale; crescita della connettività e sviluppo del mercato italiano