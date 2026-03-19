Caricamento...

Scritto da Fiumicino Online - giovedì, 19 Marzo 2026

Wizz Air rafforza Roma Fiumicino: nuova crescita, più rotte e 500.000 posti in più

Con il 17° Airbus A321neo e 12 nuove rotte internazionali, la compagnia consolida Roma come hub strategico in Italia e accelera lo sviluppo del network europeo

 

Wizz Air annuncia una nuova fase di espansione a Aeroporto di Roma Fiumicino, con l’introduzione del 17° Airbus A321neo a partire da ottobre 2026.

 

L’investimento rafforza Roma come principale base italiana della compagnia, portando: +500.000 posti annui; 12 nuove rotte verso 9 Paesi; 40 nuovi posti di lavoro diretti (oltre 600 già presenti).

 

Con questa espansione, Wizz Air raggiungerà: 17 aeromobili basati a Roma; 75 rotte verso 30 Paesi; Oltre 9,1 milioni di posti nel 2026 (+22,5%)

 

Nuove destinazioni principali

Tra le nuove rotte spiccano collegamenti verso: Grecia (Chania, Cefalonia, Rodi); Nord Europa (Oslo, Tallinn); Europa centrale e orientale (Dortmund, Košice, Oradea, Varna); Mediterraneo (Malta, Minorca, Podgorica)

 

Parallelamente, la compagnia potenzia rotte già consolidate verso: Spagna (Ibiza, Malaga, Valencia, Alicante); Grecia (Santorini, Corfù); Europa dell’Est (Budapest, Cracovia, Sofia); Italia (Lampedusa)

 

Tutti i voli saranno operati con Airbus A321neo, garantendo maggiore efficienza, minori emissioni e comfort migliorato.

 

Questa espansione conferma Roma Fiumicino come hub chiave nel network europeo di Wizz Air e evidenzia un forte focus su: traffico leisure internazionale; crescita della connettività e sviluppo del mercato italiano

 

 

 

Scritto da Fiumicino Online
Tags
Aeroporto Wizz Air
Articoli correlati
Primo Piano

Wizz Air rafforza Roma Fiumicino: nuova crescita, più rotte e 500.000 posti in più

giovedì, 19 Marzo 2026
Lettere

Case ERP, Vanina: “Adesso parlo io, a cuore sollevato”

giovedì, 19 Marzo 2026
Focus

La Riserva del Litorale Romano compie 30 anni

giovedì, 19 Marzo 2026
Focus

Dal Sogno alla Carta: Giulio Gismondi presenta la sua raccolta poetica

giovedì, 19 Marzo 2026
Cronaca

Romics, dal 9 al 12 aprile torna la 36ª edizione alla Fiera di Roma

giovedì, 19 Marzo 2026
Corso di Taglio e Cucito
La tua pubblicità su Fiumicino Online
A spasso nel Natale
centro studi GoPrinz
Natale al Parco da Vinci
Natale al Parco da Vinci